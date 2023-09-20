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Dolap’ın ‘Kazandıran Alışveriş Günleri’ başladı

Türkiye'nin en büyük ikinci el ürün platformu Dolap’ın yılın en büyük kampanyası olan ‘Kazandıran Alışveriş Günleri’ 18-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşiyor. Dolap’ın unutulmaz alışveriş deneyimi yaşatacak kazandıran indirimlerle dolu alışveriş günlerinde 528 bin satıcı yaklaşık 10 milyon indirimli ürünü avantajlı fiyatlarla yeni alıcılarıyla buluşturuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2023 Çarşamba 11:42
Dolap’ın ‘Kazandıran Alışveriş Günleri’ başladı
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Türkiye'nin en büyük ikinci el ürün platformu Dolap’ın yılın en büyük kampanyası olan ‘Kazandıran Alışveriş Günleri 18-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşiyor. Dolap aracılığıyla, yaklaşık 10 milyon indirimli ürün çeşitli kampanyalar, flaş indirimler, mega kuponlar, yıldızlı ürünler ve değişen oranlı paylaşımlı indirimlerle tasarruf etmek isteyen kullanıcılarla buluşuyor. ‘Kazandıran Alışveriş Günleri’ sosyal medyada #kazandiranalisverisgunleri ile yer alıyor ve sosyal medyada özel kupon ve ödüller de paylaşılıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Yaklaşık 10 milyon ürünü ‘Kazandıran Alışveriş Günleri’nde kullanıcıları ile buluşturan Dolap, ayrıca yeniden kullanım ile döngüsel ekonomiye de büyük katkı sağlamaya yardımcı oluyor.

Beş ana kategoride bütçe dostu alışveriş

Dolap’ta yılın en büyük kampanyasında Kadın Giyim ve Aksesuar, Erkek Giyim ve Aksesuar, Bebek ve Çocuk, Ev ve Yaşam, Elektronik olmak üzere beş farklı ana kategoride bütçe dostu ürünler yer alıyor. Alıcı ve satıcı arasında etkileşim sağlayan pek çok özelliğiyle Dolap, hem avantajlı fiyatlara ulaşmayı hem de eğlenceli bir alışveriş deneyimi sunuyor. En yaygın olarak tercih edilen "ürün beğenme" özelliği ise etkileşimin ana unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 20.09.2023 14:28
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