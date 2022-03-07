Doğal Güzellikleriyle Bartın'ı Ziyaret Etmek İçin Sebepler

Bartın'ın Yöresel Lezzetleri

Bartın’da tatmanız gereken pek çok eşsiz yöresel lezzet bulunuyor. Bölgenin bu yöresel lezzetlerden biri olan ve oldukça sevilen pumpum çorbası yörede sıklıkla tercih ediliyor. Mısır unu, et ve et suyu ile yapılan çorba, üzerine tereyağı dökülerek servis ediliyor. Diğer bir lezzet olan pirinçli mantı ise diğer yörelere özgü mantılardan ayrılıyor. Pirinçli mantı, farklı olarak daha büyük hamur ve içine kavrulmuş pirinçli harç eklenerek yapılıyor. Bartın’da yemeklerin ardından olmazsa olmaz olan tatlı geliyor. Bartın’ın yöresel tatlılarından olan tatlı böreği yufkanın içine çekilmiş ceviz ve tereyağı eklenerek sarılması ile yapılıyor ve üzerine dökülen şerbet ile servise hazır hale geliyor. Bartın’ın meşhur yöresel tatlılarından bir diğeri olan Kabak Burması ise ince yufkanın içine ceviz ile doldurarak sarılıyor ve üzerine dökülen şerbet ile sunuluyor.

Bartın'da Konaklama

Bartın ziyaretiniz esnasında konaklayabileceğiniz pek çok seçenek bulunuyor. Bu seçenekleri Bartın merkezde veya ilçelerinde konumlanan çok sayıda farklı konseptteki konaklama tesis oluşturuyor. Fiyat, konum ve istekleriniz doğrultusunda belirleyeceğiniz konaklama seçenekleri arasında Bartının denize kıyısı olan Amasra ilçesindeki oteller özellikle ön plana çıkıyor. Modern tesisler, tarihi konaklar veya bungalov tarzında hizmet veren Bartın otellerine Neredekal.com sitesi üzerinden ulaşabilir, bilgi sahibi olabilirsiniz. Bartın otel fiyatlarını da değerlendirerek yapacağınız otel tercihinin ardından rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz. Özellikle yaz aylarında sahip olduğu eşsiz doğası ve denizi ile oldukça tercih edilen ilde rezervasyon yaptırmak çok önemli oluyor.

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Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)