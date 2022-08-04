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Diş Hekimliği Dünyadaki En İtibarlı Meslekler Arasında Yer Alıyor

Diş hekimliğinin tıp, sanat ve teknolojinin omuzlarında yükselen ve yıldızı gittikçe parlayan bir meslek olduğunu belirten Prof. Dr. Yumuşhan Günay, aynı zamanda Türkiye ve dünya ölçeğinde de en itibarlı meslekler arasında yer aldığını ifade ediyor. Prof. Dr. Günay, diş hekimliği fakültesinde temel tıp eğitiminin 2 yıl boyunca tıp fakültesiyle aynı içerikte verildiğini ve öğrencilere meslek eğitimi ile birlikte mesleğin uygulanmasındaki etik değerlerin de öğretildiğini vurguluyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ağustos 2022 Perşembe 09:09
Diş Hekimliği Dünyadaki En İtibarlı Meslekler Arasında Yer Alıyor
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Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yumuşhan Günay, tercihlerine karar verme sürecinde olan adaylar için Diş Hekimliği Fakültesi’nin sunduğu imkanlar hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Diş hekimliği itibarlı meslekler arasında

Diş hekimliğinin tıp, sanat ve teknolojinin omuzlarında yükselen, yıldızı gittikçe parlayan bir meslek olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yumuşhan Günay, “Diş hekimliği Türkiye ve dünya ölçeğinde en itibarlı meslekler arasında yer alıyor. Öğrencileri hekimliğin bilgi dünyasıyla tanıştırırken aynı zamanda uygulayıcı olarak sanatın heyecan dolu dünyasına da adım atmalarına imkan sağlıyor.” dedi.

Becerilerle birlikte meslek etiği de öğretiliyor

Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde temel tıp eğitiminin 2 yıl süresince tıp fakültesiyle birlikte ve aynı içerikte verildiğini ifade eden Prof. Dr. Günay, “Görsel yapılandırma ve form eğitimi, güzel sanatlar fakültelerinin temel sanat eğitimi düzeyinde 3 sömestr boyunca güzel sanatlar hocaları tarafından veriliyor. Öğrencilerin gelecek yolculuklarına donanımlı bir şekilde çıkabilmeleri için 4’üncü sınıfta yoğun bir yazılım ve robotik eğitimi veriliyor. Ayrıca 5’nci sınıfta da mesleğin uygulamasındaki etik değerler ve düşünmeyi öğretmek amacıyla yine yoğun bir etik, deontoloji ve felsefe eğitimi sunuluyor.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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