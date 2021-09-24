Dere Kenarları Yaşam Vadisi Oluyor

Bu kapsamda Tuzla Hacet Deresi 1. Etapta, toplamda 35 bin metre
karelik bir alanda çalışmalar tamamlandı ve yaşam vadisi hizmet
vermeye başladı.
Yine Beylikdüzü Kavaklıdere Yaşam Vadisi 3. Etabı da 130 bin
metrekarelik bir sahada İstanbullulara rahat nefes alabilecekleri bir alan
sağlıyor.
İSKİ tarafından, 170 bin metrekareyi aşkın bir yeşil alan sunacak olan
Beylikdüzü Yaşam Vadisi 4. ve 5. Etabın yanı sıra, 86 bin metrekarelik
bir alanda İstanbullulara hizmet verecek olan Sancaktepe – Çekmeköy
İlçelerinde Ayazma ve Palamut Dereleri Yaşam Vadisi ile 63 bin
metrekarelik bir alanı kapsayacak olan Çekmeköy Deresi Yaşam
Vadisi’nde de çalışmalar sürdürülüyor.
125 bin metrekarelik Tuzla Hacet Deresi Yaşam Vadisi 2. Etap – Yankol
– TOKİ Etapları ise proje aşamasında.
YAŞAM VADİLERİNDE TOPLAM ALAN 600 BİN METREKAREYİ
AŞACAK!
Yaşam vadilerinde bugüne kadar 165 bin metrekarelik bir yeşil alan
İstanbulluların hizmetine sunuldu. Yapımı devam eden ve proje
aşamasında olan yaşam vadileri de tamamlandığında toplam 609 bin
metrekarelik bir saha yeşil alana dönüştürülmüş olacaktır.
KAYNAK: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)