Dere Kenarları Yaşam Vadisi Oluyor

Bu kapsamda Tuzla Hacet Deresi 1. Etapta, toplamda 35 bin metre

karelik bir alanda çalışmalar tamamlandı ve yaşam vadisi hizmet

vermeye başladı.

Yine Beylikdüzü Kavaklıdere Yaşam Vadisi 3. Etabı da 130 bin

metrekarelik bir sahada İstanbullulara rahat nefes alabilecekleri bir alan

sağlıyor.

İSKİ tarafından, 170 bin metrekareyi aşkın bir yeşil alan sunacak olan

Beylikdüzü Yaşam Vadisi 4. ve 5. Etabın yanı sıra, 86 bin metrekarelik

bir alanda İstanbullulara hizmet verecek olan Sancaktepe – Çekmeköy

İlçelerinde Ayazma ve Palamut Dereleri Yaşam Vadisi ile 63 bin

metrekarelik bir alanı kapsayacak olan Çekmeköy Deresi Yaşam

Vadisi’nde de çalışmalar sürdürülüyor.

125 bin metrekarelik Tuzla Hacet Deresi Yaşam Vadisi 2. Etap – Yankol

– TOKİ Etapları ise proje aşamasında.

YAŞAM VADİLERİNDE TOPLAM ALAN 600 BİN METREKAREYİ

AŞACAK!

Yaşam vadilerinde bugüne kadar 165 bin metrekarelik bir yeşil alan

İstanbulluların hizmetine sunuldu. Yapımı devam eden ve proje

aşamasında olan yaşam vadileri de tamamlandığında toplam 609 bin

metrekarelik bir saha yeşil alana dönüştürülmüş olacaktır.

KAYNAK: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)