banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1439.86
ALTIN
487.73
DOLAR
8.5265
STERLİN
11.6707
EURO
9.9836
Tiroiddeki İyi Huylu Tümörler Yakılarak Yok Edilebiliyor 
Tiroiddeki İyi Huylu Tümörler Yakılarak...
Boş Kalan Koltuk Genç İstanbullunun
Boş Kalan Koltuk Genç İstanbullunun
Baş Dönmesinde Bu Sinyallere Dikkat!
Baş Dönmesinde Bu Sinyallere Dikkat!
Üniversite Tercihlerini Son Güne Bırakanlar Dikkat
Üniversite Tercihlerini Son Güne Bırakanlar...

Deprem tehlikesi: Yaklaşık 7 milyon yapı riskli

Türkiye'nin pek çok şehrinde deprem tehlikesi var. Ülke genelinde yaklaşık 7 milyon yapı depreme karşı riskli durumdayken 1.5 milyonun ise dönüşüme girmesi gerekiyor. Özellikle İstanbul'da durum ciddi. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ağustos 2021 Perşembe 16:34
Deprem tehlikesi: Yaklaşık 7 milyon yapı riskli
banner171

'Acil dönüşüme girmeli'

Türkiye'deki binaların durumu hakkında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan "Ülkemizde 9.8 milyon bina ve 28.6 milyona yakın bağımsız bölüm bulunuyor. Bu binalardaki bağımsız bölümlerden 6.7 milyonunu riskli yapı. Bu riskli yapılardan acil olarak 1.5 milyonunun dönüşüme girmesi gerekiyor. İstanbul’da ise 1.2 milyon binada toplamda 5.9 milyon konut var. İstanbul’da da 1.5 milyon yapı riskli iken acil olarak dönüşüme girmesi gereken 300 bin konut bulunuyor" dedi. 

İstanbul'da durum vahim

Depreme dayanıklı olmayan binaların tehlikesine dikkat çeken Akdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan deprem raporu çerçevesinde İstanbul'da tüm ilçeler için olası deprem kayıp tahmini kitapçıkları oluşturuldu. 7.5 büyüklüğündeki bir depremde İstanbul’da 194 bin 342 binanın orta ve üstü hasar alması, 22 bin 235 kişi için de can kaybı ve ağır yaralı riski bulunuyor. 40 yaş ve üstü ana yapı sayısı gene İstanbul’da 258 bin 269 iken, 40-20 yaş arası bina sayısı ise 548 bin 26. 2000 öncesi ve özellikle 5-9 kat arası olan tüm yapılara acil olarak riskli yapı tespitleri belediyeler tarafından yapılmalı" diye konuştu. 

Akdoğan'ın verdiği bilgilere göre İstanbul'daki yüksek riskli ilçeler ise şunlar: Avcılar, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Tuzla ve Beylikdüzü. 

'İnceleme yapılmalı'

Deprem tasarımının yetersiz olduğu binalar, malzeme dayanımı yetersiz olan ve mühendislik hizmeti almayan kaçak yapılar acil incelenmesi gerektiği uyarısında bulunan Akdoğan, ayrıca şunları söyledi: "Kanunda riskli yapıların tespitleri yapı maliklerince yaptırılır, bunlar yapmaz ise idare veya Bakanlıkça yaptırılır deniyor. Buna göre, herhangi bir malik test yaptırabileceği gibi, birlikte bir anlaşma ile de test yapılabilecektir.

Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan bu teste riskli yapı tespiti diyoruz. Bizim tavsiyemiz bu incelemenin yaptırılması olacaktır."

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Temmuz Ayında Uzun Tatiller Ve Salgının Artan Etkisi İnşaat Malzemeleri Sanayisinin Hızını Kesti
Temmuz Ayında Uzun Tatiller Ve Salgının Artan Etkisi İnşaat Malzemeleri Sanayisinin Hızını Kesti
Gayrimenkul Sektöründe Dengeler, ‘Sürdürülebilirlik’ Yönünde Değişiyor!..
Gayrimenkul Sektöründe Dengeler, ‘Sürdürülebilirlik’ Yönünde Değişiyor!..
Kutuplar 2100 Yılına Kadar Tamamen Eriyebilir
Kutuplar 2100 Yılına Kadar Tamamen Eriyebilir
Konya'da Dedeoğlu Ailesi Katliamı
Konya'da Dedeoğlu Ailesi Katliamı
Bebeklerin Gece Boyu Kesintisiz Uyuması Mümkün
Bebeklerin Gece Boyu Kesintisiz Uyuması Mümkün

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169