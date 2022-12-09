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Demsa Holding’den öğrencilere büyük destek

Demsa Holding yönetim kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Demir, Ağrı ili- Taşlıçay ilçesi -Kumluca köyü, Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Kaya İlkokulunda okuyan 314 öğrenciye eğitim materyallerinden oluşan hediyeler gönderdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Aralık 2022 Cuma 11:12
Demsa Holding’den öğrencilere büyük destek
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Okul yönetimi, Öğrencilere gönderilen hediyeler için Dr. Hüseyin Demir’e teşekkür etti.

Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Kaya İlkokulu web sitesinde Demsa Holding yönetim kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Demir tarafından gönderilen hediyeleri alan öğrencilerin resimlerini içeren haberde, okul yönetimi tarafından ‘‘DEMSA Yönetim Kurulu Başkanı değerli hemşehrimiz Sayın Hüseyin DEMİR tarafından öğrencilerimize gönderilen hediyelerimiz için teşekkür ederiz.’’ İfadeleri yer aldı.

Demsa Holding’den, Çantasız ve eğitim materyalleri eksik öğrenci kalmasın kampanyasına destek!

Demsa Holding yönetim kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Demir tarafından, Kumluca köyü, Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Kaya İlkokulunda Anasınıfında okuyan 22 öğrenciye, ilkokulda okuyan 78 kız ve 74 erkek öğrenciye, ortaokulda okuyan 69 kız ve 71 erkek öğrenci olmak üzere toplamda 314 öğrenciye okul çantası ve çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye olarak gönderilerek, çantasız ve eğitim materyalleri eksik öğrenci kalmasın kampanyasına, büyük destek verildi.

Dr. Hüseyin Demir, Hediyelerin öğrencilere ulaşmasına vesile olan herkese teşekkür etti.

Doğduğu toprakları unutmayan ve araştırmacı yazar kimliği ile doğduğu topraklarda yaşanan sorunları, çözümleri ile her fırsatta dile getirerek Türkiye gündemine taşıyan Demsa Holding yönetim kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Demir, Taşlıçay Belediye Başkanı sn. ismet Taşdemir’e, Taşlıcay kaymakamlığına, Taşlıçay Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Kaya İlkokulu yönetimine ile gönderilen hediyelerin dağıtımında yer alan öğretmenler ve çalışanlara teşekkür etti. Demir, Hediyeleri alan çok kıymetli öğrencilerimizin gözlerindeki ışıltı, bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Öğrencilerimizin gözlerindeki ışıltı, doğduğum toprakların aydınlık yarınlarını işaret etmesinden dolayı bizler için çok kıymetlidir. Tüm öğrencilerimize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir gelecek diliyorum, temennisinde bulundu.

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