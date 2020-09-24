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Dekorasyonda yeni trend: Renkli camlar

Dekorasyonda hem işlevsellik hem de şık bir tarz yaratmak için kullanılan renkli camlar, değişen trendlerin de vazgeçilmez aksesuarı olarak öne çıkıyor. Yorglass’ın yeşil, füme, bronz ve mavi renkleriyle yaşam alanlarına modern bir stil katan Renkli Camları, güneş ışınlarını kontrollü şekilde yansıtmanıza da yardımcı oluyor.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
24 Eylül 2020 Perşembe 15:09
Dekorasyonda yeni trend: Renkli camlar
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Türkiye’nin ilk mat ve dekoratif cam üreticisi Yorglass’ın hayata renkli bakmak isteyenlerle buluşturduğu Renkli Camlar, yeşil, füme, bronz ve mavi renk seçenekleriyle dekorasyonda göz alıcı tasarımlara hayat veriyor. Modern görünümleri ve güneş kontrolü sağlanmak istenen her alanda kullanılabilme esnekliği ile tercih edilen Renkli Camlar, kesilip delinebiliyor ve istenirse çift cam olarak da kullanılabiliyor.

Dekorasyonun tamamlayıcısı Yorglass Renkli Camlar, güneşin renklerini süzerek, mekanların ışığını ve ambiyansını değiştiriyor. 4, 5, 6, 8 ve 10 mm seçenekleriyle isteğe göre kullanım kolaylığı sunan Renkli Camlar, yaratıcı tasarım ve dekorasyon fikirleri için de ilham veriyor.

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