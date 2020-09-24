Dekorasyonda yeni trend: Renkli camlar

Türkiye’nin ilk mat ve dekoratif cam üreticisi Yorglass’ın hayata renkli bakmak isteyenlerle buluşturduğu Renkli Camlar, yeşil, füme, bronz ve mavi renk seçenekleriyle dekorasyonda göz alıcı tasarımlara hayat veriyor. Modern görünümleri ve güneş kontrolü sağlanmak istenen her alanda kullanılabilme esnekliği ile tercih edilen Renkli Camlar, kesilip delinebiliyor ve istenirse çift cam olarak da kullanılabiliyor.

Dekorasyonun tamamlayıcısı Yorglass Renkli Camlar, güneşin renklerini süzerek, mekanların ışığını ve ambiyansını değiştiriyor. 4, 5, 6, 8 ve 10 mm seçenekleriyle isteğe göre kullanım kolaylığı sunan Renkli Camlar, yaratıcı tasarım ve dekorasyon fikirleri için de ilham veriyor.