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DBMD Genel Başkanı Muzaffer TUNÇ : "ŞİMDİ SIRA SİZDE"

Dünya Basın Mensupları Derneği (DBMD) Genel Başkanı Muzaffer TUNÇ, İstanbul Malatyalılar Derneği (İMD) tarafından düzenlenecek olan kan bağışı kampanyasına herkesi destek olmaya çağırdı.        

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Nisan 2022 Cuma 09:06
DBMD Genel Başkanı Muzaffer TUNÇ : "ŞİMDİ SIRA SİZDE"
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İstanbul Malatyalılar Derneği Kızılay’ın Ramazan ayında azalan kan stoklarına katkı sağlamak için 9-10 Nisan saat 14.00-22.00 arası Bahçelievler Şirinevler Meydanında kan bağışı standı açacak. ‘Senin için 15 dakika, başkasının bir ömrü olsun’ sloganıyla düzenlenecek bağış kampanyasına; Dünya Basın Mensupları Derneği (DBMD), Türkiye İş Konseyi (TİK), Malatya Platformu (MP)'da destek verecek. Kan Bağışı kampanyasına bütün İstanbulluları destek vermeye çağıran Dünya Basın Mensupları Derneği Genel Başkanı Muzaffer TUNÇ, ‘Şimdi sıra sizde’ dedi. TUNÇ, “İhtiyaç duyduğunuzda kan bulabilmek için sağlıklı iken bağışta bulunun” çağrısı yaparak, “Bağışlayacağınız kanla bir insana hayat vermek kadar insana mutluluk verici bir şey olamaz. Bu nedenle biz başta dernek üyelerimize, Malatyalı hemşerilerimize ve kan vermesinde bir sakınca bulunmayan tüm İstanbullul vatandaşlarımıza Şirinevler Meydanında kurulacak standa gelerek bağışta bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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