Çocuklarımızın Geleceği̇ Her Şeyden Önemli̇: İBB’den Öğrenci̇lere Ücretsi̇z Soru Bankası

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitimde fırsat eşitliğini her kesime taşımak için lise giriş ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere özel ücretsiz soru bankası kitapları dağıtıyor. Test kitaplarının fiyatları el yakarken İBB, öğrencilere destek vermek için 100 bin adet lise ve üniversiteye giriş sınavlarına yönelik iki kitap hazırlandı.

İMAMOĞLU: HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Sınava girecek öğrencilere seslenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Önümüzdeki sınavlara hazırlanmak için çok çalıştığınızı, geleceğe dair çok güzel hayaller kurduğunuzu biliyoruz. Bu hayallere ulaşmanıza yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız” dedi.

ULAŞMAK KOLAY

Test kitapları, İstanbul Meydanlarındaki çözüm merkezlerinden ve İBB’ye bağlı kütüphanelerden temin edilebiliyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)