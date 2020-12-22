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CHP’Li Tanal'dan Peygambere Hakarete Suç Duyurusu
CHP’Li Tanal'dan Peygambere Hakarete Suç...

CHP’Li Tanal'dan Peygambere Hakarete Suç Duyurusu

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Kur’an-ı Kerim’e ve Hz. Muhammed’e hakaret ettiği video görüntüleri tepkilere yol açan Türk Birliği Teşkilatı Genel Başkanı Ferdi Kale hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Aralık 2020 Salı 09:10
CHP’Li Tanal'dan Peygambere Hakarete Suç Duyurusu
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CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, İslam’ın kutsallarına, Kur’an-ı Kerim’e ve Hazreti Muhammed’e hakaret ettiğine ilişkin video görüntüleri medyada haber olarak yer alan Türk Birliği Teşkilatı Genel Başkanı Ferdi Kale hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde “Dini değerleri aşağılama suçunu” tanımlayan Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinin 3. fıkrasını “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hatırlatan Tanal, Kale hakkında soruşturma başlatılmasını, TCK’nın ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılmasını talep etti.

CHP’li vekil Mahmut Tanal, merkezi Mersin’de olan Türk Birliği Teşkilatı Genel Başkanlığı görevini yürüten ve sosyal medyada ırkçı söylemleriyle dikkat çeken Ferdi Kale’nin, İslami değerlere ve Hazreti Muhammed’e yönelik saldırgan, aşağılayıcı ifadelerinin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

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