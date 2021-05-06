banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1428
ALTIN
482.921
DOLAR
8.2903
STERLİN
11.5012
EURO
9.9921
Çetiner: Zeytinburnu’nda Sert Rüzgar’da Yıkılacak Apartmanlar var
Son Dakika
Çetiner: Zeytinburnu’nda Sert Rüzgar’da Yıkılacak...
Zeytinburnu Belediyesinden Yıkılan Bina İle İlgili Açıklama Yapıldı
Son Dakika
Zeytinburnu Belediyesinden Yıkılan Bina İle...
Zeytinburnun'da 5 Katlı Hilal Apartmanı Kendiliğinden Çöktü, İmamoğlu Alanda konuştu ...
Son Dakika
Zeytinburnun'da 5 Katlı Hilal Apartmanı...
Ellerimizi Arkadan Bağlamak Suç mu ?
Ellerimizi Arkadan Bağlamak Suç mu...

Çetiner: Zeytinburnu’nda Sert Rüzgar’da Yıkılacak Apartmanlar var

Zeytinburnu ilçesinin gelişim ve değişim sürecini 40 yıldır yaşayan gazeteci yazar Hüseyin Çetiner ilçenin 2.büyük mahallesi olan Sümer’de kendiliğinden yıkılan 5 katlı Hilal Apartmanı ile alakalı şunları söyledi:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Mayıs 2021 Perşembe 16:55
Çetiner: Zeytinburnu’nda Sert Rüzgar’da Yıkılacak Apartmanlar var
banner171

“40 yıldır bu ilçede yaşam sürüyorum. 2007 yılında “Değişim Ve Gelişim Tarihi İçinde ZEYTİNBURNU” İsimli eseri yazdım. 2016 yılında ise ilçenin tarihimekanları ve ebedi şahsiyetlerini daha çok kişiye tanıtıp zeytinburnu2na katkı sumak adına arkadaşlarımla ile beraber emek harcıyorum.

Üstünde durduğumuz diğer önemli bir konu da çok sayıda eski yapımız olduğu için Zeytinburnu belediyesini 5 bin, 10 bin ve 15 bin m2 lik alanlar planlayarak müteahhit ve halkın anlaşmaları halinde garantör rolü üstlenerek müteahhit bizi yarı yolda bırakıp giderse haklarımızı koruyacak bir kamu kurumu olmadığı için bir türlü başlayamayan kentsel dönüşümün ancak belediyenin kazanç düşünmeden halkını sağlam binalarda yaşatmak için bir an önce elini taşın altına koyarak arsa sahipleri ile müteahhitler arasında sağlıklı bir garantör sistem oluşturarak seri ve hızlı bir kentsel dönüşüm mümkün diyen Çetiner garantörlük ile de şunu kastettiğini ifade etti.

GARANTÖRLÜK ŞU ŞEKİLDE İŞLEMELİDİR

Hak sahipleri ile müteahhit anlaşacak. Belediyenin kurduğu kentsel dönüşüm şirketi müteahhitlerin mali verilerini inceleyecek daha önce yaptığı projeleri masaya yatıracak diyecek ki burada 10.000 M2 arsa var ve buda 800 Konut ve 200 iş yeri olacak.

Hak sahiplerine vereceğiz 800 daire dışında size 250 tane daire kalıyor. Mevcut daireler dışında siz kendinize kalan konutları şu veya bu fiyat ile satarsanız bu işin altında kalkarsınız.

Hak sahipleri tapularını belediyenin şirketine verecek belediye şirketi de bütün tarafların haklarını adil bir şekilde koruyarak tek kârı halkı tabut binalardan çıkarıp 7.5 ve 8 şiddetindeki depreme dayanıklı konutlarda halkın yaşamsı için garantör rolü ile ancak Zeytinburnu dönüşür.

Çetiner bunun çok mümkün olduğunu bir çok kez özel müteahhitlerin halk ile anlaştıkları halde güven meselesinden dolayı projelerin başlamadığına şahit olduğunu ifade ederek halı sağlıklı binalarda yaşatmanın zor olmadığını ifade etti.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balayı Tatili İçin En İyi Sezon
Balayı Tatili İçin En İyi Sezon
İmamoğlu : İlk Proje İncirli - Beylikdüzü Metro Hattı Olacak
İmamoğlu : İlk Proje İncirli - Beylikdüzü Metro Hattı Olacak
Yasin Çeşitleri ve Hediyelik Kitaplar
Yasin Çeşitleri ve Hediyelik Kitaplar
Evde Rutubet Sorunuyla Baş Etmenin Kolay Yolları
Evde Rutubet Sorunuyla Baş Etmenin Kolay Yolları
Yabancı Ziyaretçi Sayılarında Büyük Düşüş !
Yabancı Ziyaretçi Sayılarında Büyük Düşüş !

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169