Çetiner: Zeytinburnu’nda Sert Rüzgar’da Yıkılacak Apartmanlar var

“40 yıldır bu ilçede yaşam sürüyorum. 2007 yılında “Değişim Ve Gelişim Tarihi İçinde ZEYTİNBURNU” İsimli eseri yazdım. 2016 yılında ise ilçenin tarihimekanları ve ebedi şahsiyetlerini daha çok kişiye tanıtıp zeytinburnu2na katkı sumak adına arkadaşlarımla ile beraber emek harcıyorum.

Üstünde durduğumuz diğer önemli bir konu da çok sayıda eski yapımız olduğu için Zeytinburnu belediyesini 5 bin, 10 bin ve 15 bin m2 lik alanlar planlayarak müteahhit ve halkın anlaşmaları halinde garantör rolü üstlenerek müteahhit bizi yarı yolda bırakıp giderse haklarımızı koruyacak bir kamu kurumu olmadığı için bir türlü başlayamayan kentsel dönüşümün ancak belediyenin kazanç düşünmeden halkını sağlam binalarda yaşatmak için bir an önce elini taşın altına koyarak arsa sahipleri ile müteahhitler arasında sağlıklı bir garantör sistem oluşturarak seri ve hızlı bir kentsel dönüşüm mümkün diyen Çetiner garantörlük ile de şunu kastettiğini ifade etti.

GARANTÖRLÜK ŞU ŞEKİLDE İŞLEMELİDİR

Hak sahipleri ile müteahhit anlaşacak. Belediyenin kurduğu kentsel dönüşüm şirketi müteahhitlerin mali verilerini inceleyecek daha önce yaptığı projeleri masaya yatıracak diyecek ki burada 10.000 M2 arsa var ve buda 800 Konut ve 200 iş yeri olacak.

Hak sahiplerine vereceğiz 800 daire dışında size 250 tane daire kalıyor. Mevcut daireler dışında siz kendinize kalan konutları şu veya bu fiyat ile satarsanız bu işin altında kalkarsınız.

Hak sahipleri tapularını belediyenin şirketine verecek belediye şirketi de bütün tarafların haklarını adil bir şekilde koruyarak tek kârı halkı tabut binalardan çıkarıp 7.5 ve 8 şiddetindeki depreme dayanıklı konutlarda halkın yaşamsı için garantör rolü ile ancak Zeytinburnu dönüşür.

Çetiner bunun çok mümkün olduğunu bir çok kez özel müteahhitlerin halk ile anlaştıkları halde güven meselesinden dolayı projelerin başlamadığına şahit olduğunu ifade ederek halı sağlıklı binalarda yaşatmanın zor olmadığını ifade etti.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)