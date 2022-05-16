Çelikten yapılmış soyunma dolabı nasıl satın alınır?

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Örneğin fabrikalardaki soyunma dolabı eskiden ahşap olarak kullanılırken artık çelik olarak kullanılması zorunlu kılınmıştır. Çelik dolaplar diğer rakiplerine kıyasla çok uzun ömürlüdür. Çelik soyunma dolaplarının muadillerine kıyasla bir çok avantajı bulunur. Bunlara örnek olarak şunlar verilebilir. Fiyat avantajı: Çelik soyunma dolabı ürünleri fiyat olarak uygun fiyatlara sahiptir. Uzun ömürlülük: işçi soyunma dolabı metal olduğu için kolay kolay bozulmaz, yamulmaz, dayanıklıdır. Yangına karşı dayanıklılık: çelik dolaplar ahşap ürünlere kıyasla yangına karşı daha dayanıklıdır. Metal soyunma dolabı nereden alınır sorusunun cevabına yandaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Metal dolaplar hem fabrikalarda hem evlerde hem spor salonlarında hemen hemen tüm sektörlerde kullanılmaktadır. Örneğin bir ofis ortamında en tercih edilen ürün elbette arşiv dolabı yani dosya dolabı modelleridir. Çelik dosya dolapları yangına karşı dayanıklıdır. İçlerindeki seyyar rafları sayesinde ister klasör ister kişiye özel eşyalara uygun raf aralığında depolama yapılabilir. Metal klasör dolabı ve diğer tüm demir dolap modelleri elektro statik toz boya ile boyalıdır. Çelik dolap fiyatları ürünün dkp sac kalınlığına , kalitesine, işçiliğine ve kullanılan malzeme kalitesine bağlı olarak değişmektedir. Fabrikalarda kullanılan malzemelerin saklanması için gerekli olan malzeme dolabı modelleri adeta bir can kurtarandır. İçerisinde çekmece, raf gibi eşyaların olduğu malzeme dolapları rafları son derece kalın malzemeden imal edilir ve 100 kg taşıma kapasitesi gibi yüksek rakamlara sahiptir. Atölyelerdeki çalışma tezgahı modelleri gelişen teknolojiyle birlikte son derece yeni tip ve görsellere sahiptir. Üzerinde iş yapma imkanı sağlayan mengeneli çalışma tezgahları profil kasa ve saçtan imal edilir. Üzerinde tonlarca ağırlıkta malzeme yüklenebilir. Çekmeceli ve aydınlatmalı, prizli, panolu gibi modelleri içinde barındırır. Oto tamircilerinde görmeye alışık olduğumuz takım arabası tekerlekli ve kilitlidir.

Çekmeceli takım arabası modelleri oldukça yoğun olarak kullanılır, iş yeri ortamı içerisinde mobilite sağlar. Okullarda ve eğitim kurumlarında çelik dolaplar yine son derece yoğun bir şekilde kullanılır. Öğrencilerin çantalarının ve defterlerinin saklandığı çok gözlü kilitli çelik dolap modelleri oldukça kaliteli bir dkp saçtan imal edilir. Uygun fiyatlı çelik dolap nereden alınır sorusunun cevabı için yandaki adrese tıklayınız. Uzun ömürlüdür. Ayrıca cep telefonlarının saklandığı çelik cep telefonu dolabı modelleri de küçük gözlü ürünlere bir örnektedir.

Soyunma dolabı nasıl satın alınır sorusunun cevabı olarak; 1973 yılından beri çelik dolap üretimi yapan Engin Metal Çelik Eşya firması sorunun yanıtıdır. İstanbul Tuzla’daki fabrikada üretimine devam eden Engin Metal, soyunma dolabı konusunda uzman bir kadroya sahiptir. https://www.engincelikdolap.com/ adresine tıklayarak , soyunma dolabı satın almak için yukarıdaki linke tıklayarak mail veya telefon yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Hayalinizdeki çelik soyunma dolaplarına sahip olmak bir tık uzakta.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)