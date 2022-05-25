Çarşaf Modellerindeki Şıklık

Örme Çarşaf Modelleri

Örme kumaşlar genellikle süprem penye kumaşlardan üretilmişlerdir. Yüzde yüz pamuktan yapılabildiği gibi araya polyester karıştırılabiliyor. Örme kumaşların kullanımları kolay ve rahattır. Yıkama kolaylığı sağlar. Ütü olmasına gerek yoktur. Ancak ütülemek isteyen bireyler ütüleme işlemi de yapabilir. Teri emebilen bir yapıya sahiptir. Yaz aylarında daha fazla tercih edilir. Serin tutan ve nefes aldıran bir yapısı vardır. Çarşaf modelleri ve renkleri farklılık gösterebiliyor. Ancak fazla tercih edilen çarşaf rengi beyaz modeli ise düz olandır.

Örme Çarşaf Modelleri

Örme çarşaf modelleri de oldukça fazla kullanılan modeller arasında yer alıyor. Dokuma kumaş türlerinde farklı türde ve kalite de çarşaf modelleri kullanılıyor. Çarşafların kalitesi oldukça önemlidir. Çarşaflar yatakların hemen üzerine serilir. Bu da insanların direkt olarak yatak ile temas etmesi anlamına geliyor. https://www.madamecoco.com/carsaf-yastik-kilifi/ bu link üzerinden çarşaf alabilirsiniz.

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