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Bu Projede Müteahhit Değil Esnaf Kazanacak !...

Zeytinburnu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Hadımköy Deliklkaya’da muhteşem bir sanayi sitesi yapmak için kolları sıvadı. Kooperatif başkanı Selman Kesman gayrimenkul’ün yatırımcısına en çok kazandıran varlık olduğunu ifade ederek az sayıda kalan işyerlerini alan hereksin kârlı çıkacağını söyledi. İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ocak 2022 Çarşamba 18:26
Bu Projede Müteahhit Değil Esnaf Kazanacak !...
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Zeytinburnu ilçesinde yıllarca hizmet verdikleri yerleri arsa sahibinin gayri menkulünde konut yapma kararı almasından sonra kendilerine yer arayışına girdiler.

İşin uzmanlarından aldıkları bilgiler sonucu İstanbul’un en hızlı gelişen ilçelerinden ve semtlerinden olan Esenyurt, Arnavutköy ve Hadımköy üçgeninde yer alan lokasyonda üyelerine ekonomik değeri çok yüksek bir bölgede iş yeri yapmak adına uzun süredir emek harcayan Kooperatif yönetimi bugünlerde temel atmak üzere hazırlık yapıyor.

İşyeri sayısı arttığından az sayıda yeni üye alınacak… Acele eden kazanacak…

Kooperatif başkanı Selman Kesman gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi “Bizler Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesinde bulunan Rum vakfı arsası üzerinde 2 katlı işyerleri yaparak yıllarca hizmet verdik.

İlçenin gelişmesi ve konut talebinin artmasından sonra arsa sahibimiz yerine konut yapacağından dolayı bizlerle olan sözleşmesini yenilemedi.

Biz de burada yer alan 55 tane üyemiz için yeni bir sanayi sitesi inşa etme kararı aldık.

Tabi sadece 55 üye ile yeni bir sanayi sitesi inşaa etmemiz mümkün değildi. Yaptığımız planlamalar aldığımız arsada 300 küsür yeni işyeri yapama iradesi oluştu. Geldiğimiz son raddede bu işyeri sayısı 400 civarına kadar geldi.

Üye sayımızdan biraz fazla olan az sayıdaki iş yerlerimiz için yeni üye alımı yapacağız. Üye alırken çok hasan ve dikkatli olacağız.

Üyelik şartlarını ve ne kadar ödeme yaparak kooperatife ortak olacaklarını öğrenmek için yeni ortaklarımızın 0212- 679 90 49 ve GSM:0543-686-51 64 numaralı iletişim hatlarımızdan arkadaşlarımız ile temasa geçmelerini tavsiye ederim dedi.

Kooperatif Başkan Yardımcısı Minir Yıldırım biz kendimiz de esnaf olarak sitemizde faaliyet göstereceğimiz için nelere ihtiyacımız olduğunu biliyoruz ve sitemizin içinde hepsine yer vereceğiz dedi…

Yapılacak olan sitenin için de üyelerin hiçbir yere gitmeden günlük ticari yaşamlarını devem ettirebilecek Dini ibadethane, banka şubesi, PTT şubesi, Noter ,sağlık kurumu, Restoran, Kafeterya başta olmak üzere her türlü sosyal donatı alanının site içinde olacağı bir yerde alırken kazanmak isteyen herkesin mutlaka bilgi almak adına iletişime geçmesini tavsiye eden Kooperatif başkan yardımcısı Minir Yıldırım az sayıda üye alacakları için kazançlı bir gayri menkul almak isteyen az sayıdaki şanslı kişiyi ortak yapmak adına kendileri ile iletişime geçmelerini tavsiye etti.

İletişim Adresi :

Çakmaklı Mahallesi, Hadımköy Bağlantı Yolu,Ufuk Plaza,No:57,Kat:5,Daire:20,34500 Büyükçekmece/ İstanbul

info@zeytinburnukss.org Tel:0212- 679 90 49 Fax:0212-679 90 48 GSM0543-686-51 64

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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