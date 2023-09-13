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Bodrum Belediyesi Öğrencilerin Yanında Belediyesinden Öğrencilere Destek

Bodrum Belediyesi geçen dönemlerde olduğu gibi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında eğitime destek kapsamında yarımada genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemeleri yardımında bulunuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Eylül 2023 Çarşamba 10:24
Bodrum Belediyesi Öğrencilerin Yanında Belediyesinden Öğrencilere Destek
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Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından eğitim desteği kapsamında okullara yapılan yardımların yanında öğrencilere de destek veriliyor. Bu kapsamda öğrencilere ihtiyaçları dahilindeki kırtasiye yardımları başvurular ile gerçekleştiriliyor.

Talep kayıtları devam eden kırtasiye malzemeleri desteği, ihtiyaç sahibi vatandaşların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bizzat başvuruları neticesinde yapılıyor.

İlk Etapta 650 Öğrenciye Kırtasiye Desteği Sağlandı

Okul seviyelerine ve müfredata uygun malzemelere göre oluşturulan paketler ilk etapta 650 öğrenciye ulaştırıldı. Kırtasiye paketlerinin içinde defter seti, kalem seti, boyama setleri kalemlik, cetvel takımı, yapıştırıcı takımı, resim ve müzik defteri, tüm dersler yardımcı kitapları ile yabancı dil sözlükleri bulunuyor.

Öte yandan, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı Saha Çözüm ekiplerince yeni dönemin ilk gününde ziyaret edilen okullardaki yüzlerce öğrenciye akıl oyunları seti hediye edildi.

İstanbul Times  Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

“Yerel Yönetim Olarak Eğitime Desteğin Yanındayız”

Tüm öğrencilere başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmelerini dileyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras şunları söyledi:

“Ülkemizin geleceği için çocuklarımız ve onların aldığı eğitim çok önemli. Bu konuda belediye olarak her zaman eğitimin yanındayız. Sosyal belediyecilik anlayışıyla adımlarımızı atarak yeni eğitim-öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerimize kırtasiye desteği veriyoruz. Diğer taraftan kreş ve gündüz bakımevlerimizi bir bir hizmete alıyoruz. Ayrıca Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile imzaladığımız iş birliği protokolüyle ‘Okutan Bodrum’ projesini hayata geçiriyoruz. Bodrum halkı ile ilçemizde çeşitli maddi sebeplerden dolayı eğitimine devam edemeyen veya devam etmekte zorluk yaşayan öğrencilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeye devam edeceğiz.  

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajası (İTHA)

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