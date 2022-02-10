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BİR KÜTÜPHANEDEN ÇOK FAZLASI “DÜZCE İL HALK KÜTÜPHANESİ”

Kitaplar yolumuzu aydınlatan bilgi, medeniyet, kültür düşünce ışıklarıdır. Beynin kalbi kitaplardır. Şehirlerin kalbi ise kütüphanelerdir. İnsanoğlu kitap okumayı bıraktığında beyin ölümü gerçekleşir. Şehir halkı kütüphaneden çekildiğinde o şehrin kalbi durur. Bir şehri yaşatmak istiyorsak, öncelikle o şehrin kütüphanesini yaşatmalıyız. Bu konuda herkese büyük iş düşmektedir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Şubat 2022 Perşembe 11:26
BİR KÜTÜPHANEDEN ÇOK FAZLASI “DÜZCE İL HALK KÜTÜPHANESİ”
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Yaşayan Kütüphane

Türkiye’de yaşayan kütüphanelerden birisi olan Düzce İl Halk Kütüphanesi çok önemli işlere imza atıyor. Şahsen kendim son zamanlarda yakından takip ettiğim, çocuklarımla birlikte gittiğim, Düzce İl Halk Kütüphanesinden çok ciddi verim aldım. Kütüphane personellerinin özverili çalışmalarını görünce kitaba olan inancım daha da arttı. İyi bir toplumun inşası, kitaplarla iyi bağ kuran bireylerden oluşur. Bu konuda Düzce İl Halk Kütüphanesi görevini en iyi şekilde yerine getiriyor.

Kütüphanede Ne Gibi Faaliyetler Var

Düzce İl Halk Kütüphanesi’nin faaliyetlerinde; Film saati, tiyatro, drama, masal saati, zekâ oyunları, kültür ve sanata dair birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu başarının altında karınca misali çalışan güvenlik personelinden, kütüphane memuruna, kütüphane müdürü ve diğer bütün çalışanların imzası vardır. Bir yerde iyi şeyler yapılıyorsa, toplum olarak onu görüp takdir etmekte gerekiyor.

Çocuklar ve Gençlerin Mekânı Kütüphaneler Olmalıdır

Çocukları kitap okumaya, çocukları sosyalleştirmeye çalışan önemli bir kurum haline gelen Düzce İl Halk Kütüphanesi bu alanda örnek gösterilmesi gereken bir kurumdur. Ben şahsen kurumları iki ayırırım “yaşan kurumlar” “yaşamayan kurumlar” bu yaşayan kurumların içerisine Düzce İl Halk Kütüphanesi yerini almıştır. Mekânlara ruh veren, onları yaşanabilir kılan, öz veriyle çalışan kurum personelleridir. Kitap okuyanlara, kitap okumayanlara göre her zaman bir adım öndedir. Okumak insana farklılıkları fark ettirir.

Anne ve Babaların Kütüphane ve Kitap Sorumluluğu

Anne ve babalar çocuklarının geleceğini düşünüyorlarsa mutlaka şunları yapmaları gerekiyor: Çocuklarıyla birlikte kütüphanelere, kitapevlerine, kitap fuarlarına, konferanslara, sinemaya, tiyatroya gitmeleri kaçınılmaz bir gerçektir. Herkes önce kendi çocuğunun geleceğinden sorumludur. Ebeveynler, çocuklarını kütüphaneye getirdiklerinde, çocukların ellerine kitap, kendi ellerine cep telefonu almamaları gerekiyor. Çocuklarımızla birlikte kütüphanede kitap okumalıyız. Hayatın her alanında önce kendimiz örnek olmalıyız. Şu söz önemli bir inceliğe işaret eder: “Babam bana kitap oku demedi, fakat onun elinde hep kitap görürdüm.” Çocuklar, büyüklerin ayak izlerini takip ederlerbunun içindir ki nereye gittiğimize ve ne ile meşgul olduğumuza dikkat etmeliyiz.

Düzce İl Halk Kütüphanesi kendi alanında yapması gerekenden çok fazlasını yaparak Düzce şehrine büyük bir bilgi, kültür, sanat katkısı sağlamaktadır. Çocuklarınızla birlikte bilgi bahçesinde dolaşmak istiyorsanız biran evvel Düzce İl Halk Kütüphanesi üye olmanız yeterli olacaktır. Geleceğimiz okumakta saklıdır. Geleceğini düşünen okuma yolculuğuna devam etmelidir. Türkiye’de ki bütün kütüphanelerin bu şekilde canlı olmalarını temenni ediyorum.

Teşekkürler Büyük Kahramanlar

Gizem Duygu Kurtoğlu, Hilal Ay, Arzu Güvenç, Hasan Ay, Murat Çakmak, Mutlu Öztürk, Leyla Aydan Yüksel, Bilal Yılmaz.

İyi ki “Düzce İl Halk Kütüphanesi” var.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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