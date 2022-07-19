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BİLGİ’de “Tercih Günleri” başladı

İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul ve Kuştepe kampüslerinde aday öğrenciler için Tercih Günleri düzenliyor. Öğrencilerin tercih yaparken dikkat etmesi gereken noktaları paylaşan İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı Samet Alyu, “Öğrencilere öncelikli olarak ilgi duydukları, yetenekleri ile örtüşen, hayalleriyle uyumlu olan bölümleri tercih etmelerini öneriyoruz” dedi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Temmuz 2022 Salı 09:08
BİLGİ’de “Tercih Günleri” başladı
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İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde “Tercih Günleri” başladı. BİLGİ’yi tercih etmek isteyen aday öğrenciler 5 Ağustos 2022 tarihine kadar santralistanbul ve Kuştepe kampüslerini ziyaret ederek BİLGİ danışmanlarıyla üniversitenin sunduğu eğitim hayatı, kampüs olanakları ve tercih süreci hakkında bire bir görüşme imkânı bulacak. Aday öğrenciler, Tercih Günleri kapsamında üniversitenin akademisyenleri tarafından verilecek fakülte seminerlerine katılarak ilgi duydukları bölüm ve fakülteler hakkında detaylı bilgi edinebilecek.

YKS’de baraj puanı uygulamasının kaldırılmasıyla bu yılki tercih sürecinin geçen yıla kıyasla bazı değişikliklerle başladığını belirten İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı Samet Alyu, “Geçmiş yıllarda uygulanan ve öğrencilerin üniversite tercihi yapabilmeleri için ön koşul olan baraj puanları Hukuk, Mimarlık, Mühendislik gibi bazı bölümler dışında artık yok. Yani öğrencilerin üniversite tercihi yapabilmek için belli bir baraj puanını geçmesi gerekmeyecek. 2021 YKS sınavında 1 milyona yakın adayın ilk basamak sınavı olan Temel Yeterlilik Sınavı’nda 150 puan alamayıp baraj altında kaldığını düşünürsek yapılan bu değişiklik ile çok sayıda öğrenci için hayalini kurdukları üniversite kapıları aralanmış olacak” dedi.

‘İlgi duyduğunuz, yeteneğinizle örtüşen bölümleri tercih edin’

Aday öğrencilerin tercih listesi oluştururken dikkat etmesi gereken noktaları paylaşan Alyu, “Öğrencilere öncelikli olarak ilgi duydukları, yetenekleri ile örtüşen, hayalleriyle de uyumlu olan bölümlere yönelik tercihler yapmalarını öneriyoruz. Gelecekte hangi alanda çalışmak ve kendini geliştirmek istediklerine karar verip ilintili bölümleri tercih etmeleri en ideali olacak. Konunun teknik kısmına değinecek olursak, aday öğrencilerin geçen senelerde olduğu gibi bu sene de aldıkları puandan ziyade ilgilendikleri bölümlerin başarı sıralamalarını baz almaları ve buna ek olarak bu bölümlerin kontenjan sayısında geçen seneye kıyasla bir değişiklik olup olmadığına dikkat etmeleri daha sağlıklı listeler oluşturmaları için önem taşıyor” dedi.

‘Tercih edilen üniversitenin sosyal ve uluslararası imkânlarına da dikkat edilmeli’

Adayların üniversite seçimlerinde dikkat etmesi gerekenleri de paylaşan Alyu, “Adaylar, tercihlerinde yer verecekleri üniversitelerin uluslararası akademik standartlara uyumuna, sektörler ile olan bağlantılarına, sahip oldukları akreditasyonlara, kendilerine hangi uluslararası değişim olanakları yaratabileceklerine, profesyonel gelişimleri desteklenirken ne gibi sosyal etkinlik ve proje imkânlarına sahip olacaklarına dikkat etmeli. Bunlara özen gösteren adaylar kusursuz bir üniversite deneyimi yaşarken gelecek için de gerekli yetkinlikler ile donatılmış olacak” dedi.

BİLGİ Tercih Günleri 5 Ağustos’a kadar devam ediyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hakkında:

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 1996 yılında “Okul için değil, yaşam için öğrenmeli” mottosuyla Türkiye’de üniversite yaşamına yeni bir soluk getirmek amacıyla kurulmuştur. Bugün 20.000’i aşkın öğrencisi ve 60.000’i aşkın mezunu bulunmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk, İletişim, İşletme, Mimarlık, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal ve Beşeri Bilimler fakültelerinin yanı sıra yüksekokulları, meslek yüksekokulları ve enstitüleri çatısı altında 150’yi aşkın ön lisans, lisans ve lisansüstü program sunmaktadır. WASC Senior College and University Commission (WSCUC) tarafından akredite edilen İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye’de kurumsal düzeyde uluslararası akreditasyona sahip tek üniversite olma özelliği taşımaktadır. Üniversitenin İstanbul’un merkezinde, santralistanbul, Dolapdere ve Kuştepe olmak üzere üç kampüsü bulunmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında ayrıntılı bilgiye www.bilgi.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber / İTHA

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