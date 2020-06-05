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BELTUR 8 Haziran 2020’de Yeniden Hizmette

​​​​​​​BELTUR, salgınla mücadele çerçevesinde yaklaşık 2,5 aydır kapalı tutulan şubelerini yeniden İstanbulluların hizmetine açıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Haziran 2020 Cuma 12:14
BELTUR 8 Haziran 2020’de Yeniden Hizmette
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Tüm dünyayı saran COVID-19 salgını nedeniyle Mart ayında kapanan BELTUR kafe ve restoranları, 8 Haziran Pazartesi günü yeniden İstanbullularla buluşuyor. Kontrollü normale geçiş süreci çerçevesinde hızla tüm hazırlıklarını yapan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELTUR, hafta başında tüm kafe, restoran ve turizm işletmeleriyle İstanbullulara yeniden hizmet vermeye başlayacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İŞTE BELTUR’DA ALINAN TEDBİRLER

BELTUR, restoranlar ve kafeleri “yeni normale” göre düzenledi. Oturma düzeni sosyal mesafeye göre ayarlandı, masalar arası mesafeler artırıldı, koltuk ve sandalye sayıları azaltıldı. Tüm tesislerin girişlerine ve uygun duvarlara dezenfektanlar monte edildi, salgından korunmanın yollarını anlatan uyarıcı afişler asıldı. BELTUR A.Ş. Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuba Çıkrıkçı “BELTUR bünyesindeki tüm mekanlarda hazırlıklarımızı Koronavirüs salgını için alınan tedbirlere titizlikle uyarak sürdürüyoruz. Yeni dönemde işletmelerimiz normal kapasitelerinin yarısı kadar misafir kabul edecek. Misafirlerimiz sosyal mesafe kuralına göre şubelerimizden yararlanabilecek. Ayrıca maske kullanmayanları tesislerimizde misafir edemeyeceğiz” dedi.

Hıdiv Kasrı, Çamlıca, Malta, Çadır, Sarı ve Pembe Köşkler ile çok sayıda kafenin girişinde ateş ölçerlerle kontrol yapılacak. Ateşi 38 derecenin üzerinde olanlar bir sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Ödemeler mümkün mertebe temassız yöntemlerle gerçekleştirilecek, ödeme alanında oluşabilecek yoğunluğa karşı zeminlere fiziksel mesafe uyarıları yerleştirilecek.

“HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİYORUZ”

Beltur açılıştan önce tüm şubelerini dezenfekte edecek. Açıldıktan sonra da dezenfekte işlemleri belirli aralıklarla devam edecek. Beltur çalışanları da yeni düzene göre eğitimden geçirildi. Tüm çalışanlar hizmet verirken maske takacak, fiziksel mesafeye ve hijyene dikkat edecek, her gün sağlık kontrolünden geçecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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