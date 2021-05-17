Bebek Bakımı ve Bakıcı Seçimi

Bebek Bakıcısı evde olmadığınız süre boyunca çocuğunuzun her türlü bakımını karşılar ve gerekli ilgiyi çocuğunuza sunar. Yatılı bebek bakıcısı olabildiği gibi part-time ya da sadece gündüz çalışan bebek bakıcıları da bulunmaktadır. Sizin çalışma saatlerinize uygun olarak çocuğunuzla ilgilenebilecek bir bebek bakıcısı tercih etmenizde fayda var. Gününüzün çok büyük bir kısmını iş yerinde geçiriyorsanız tam zamanlı ya da yatılı bebek bakıcısı tercih edebilirsiniz. Böylece siz çalışırken bebeğiniz gerekli bakım ve ilgiyi görebilecektir. Bebek bakıcısı seçerken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır. Bu önemli kriterleri gelin birlikte inceleyelim.

Bebek Bakıcısı Seçerken Önemli Olan Kriterler

Bebeğinizin yabancı dili de ana dili gibi öğrenmesini istiyorsanız tercihiniz yabancı bebek bakıcısı olacaktır. Sizinle görüşmeye gelen yabancı uyruklu bebek bakıcısının oturma izni olup olmadığını öğrenmeniz gerekir. Genellikle yatılı bebek bakıcısı olarak çalışan yabancı uyruklu bakıcılar çalışma izni alarak mesleklerini icra etmektedir. Ancak bazen oturum ya da çalışma izni olmayan bakıcılar da iş başvurusunda bulunabilmektedir. Olumsuz bir durumla karşılaşmamak için bu konunun en başında konuşulması faydalı olacaktır. Ayrıca ister yerli ister yabancı olsun bakıcının iyi bir iletişim kurması da çocuğunuz açısından oldukça önemlidir. Sıcak kanlı ve iletişim yönü kuvvetli bir bakıcı ile yetişen çocukların öz güvenleri her zaman daha yüksek olmaktadır. Çocuklarla kolay iletişim kurabilen, daha önce aynı yaş gurubundaki çocuklara bakmış, tecrübesi olan ve alanında yetkin bir bakıcı tercih etmeniz yararlı olacaktır. Yemek ve temizlik konusunda da çocuğunuza gerekli bakımı sunması şarttır. Sağlıklı ve besleyici yemekler ile çocuğunuzu tam zamanında yeterli miktarlarla beslemeli ve sağlıklı gelişimine katkıda bulunmalıdır. Çocuğunuzun oyun oynadığı, uyuduğu ve yemek yediği alanları da temiz tutmalıdır. Hijyenik bir ortamda büyüyen çocuğunuz herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmaz. Diksiyonu düzgün, kendine güvenen, sakin, sabırlı ve tecrübeli bakıcı adayları ile çalışmanız hem çocuğunuz hem de sizin için yararlı olacaktır.

Bakıcı Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Bebek bakıcısı arıyorum fakat güvenilir bebek bakıcısı nasıl bulunur bilmiyorum diyenler dikkat! Güvenilir bebek bakıcısı bulmak için pekçok web site ve uygulama mevcuttur ancak bu ilanların güvenilir olup olmadığından emin olamayabiliriz. Böyle bir durumda kriterlerimize uygun ve alanında tecrübeli olan bebek bakıcıları ilanlarına bakmakta fayda var. Daha önce birçok çocuğa bebek bakıcılığı yapmış, yorumları iyi ve puanı yüksek olan bebek bakıcıları ilanlarını inceleyebilirsiniz. İletişime geçerek en kısa sürede yüzyüze görüşme için anlaşarak yakından tanıma şansı bulabilirsiniz. Beklenti ve kriterlerinize uygun olan bakıcı ile görüşme sağladıktan sonra tüm detayları konuşmanızda yarar var. Tam olarak ne beklediğinizi ve ücret teklifinizi açıkça konuşmalısınız. Böylece her iki taraf da sağlıklı bir iletişim kurabilecek ve gerekli hizmeti alacaktır. Temiz bir giyim, güçlü bir diksiyon, kendine güven ve tecrübe gibi kriterleri de gözardı etmemeliyiz.