Banyonuz İçin Seramik Nasıl Seçilir?

Modern duruşu işlevsellikle buluşturan banyo seramikleri artık çok daha fazla sayıda seçenek sunmaya başladı. Dileyen herkes kendi banyosunun istediği atmosfere kavuşmasını sağlayabiliyor. Banyonuzda dilerseniz sadeliğin dilerseniz gösterişli bir havanın hakim olmasını sağlayabilirsiniz. Peki, banyo fayans modelleri arasından seçim yaparken nelere dikkat edilmeli?

Önce Tarzınızı Seçin!

Banyo seramiklerinde karşınıza o kadar fazla sayıda desen ve renk çıkacak ki, nasıl bir banyo istediğinizi önceden belirlemezseniz aklınız bir hayli karışabilir. Sade bir banyoya mı sahip olmak istersiniz yoksa banyonuzda Osmanlı hamamı esintilerinin olmasını mı? Desenlerle hareketlenmiş bir banyo mu istersiniz yoksa modern ve elegan bir atmosfer yaratmak mı? Öncelikle bu sorunun yanıtını yani banyonuzda yaratacağınız efektif etkiyi belirleyin.

Renk Seçimi

İkinci aşama ise renk seçimidir. Eğer dar bir banyoya sahipseniz açık renklere yönelmenizi öneririz. Açık renkler alanın daha geniş ve ferah görünmesini sağladığından banyonuzun kasvetli görünümden uzaklaşmasına yardımcı olur. Banyonuz büyükse bu durumda koyu renklere de yönelebilirsiniz ancak zeminin ya da bazı alanların yine açık renk olmasını sağlamanızda fayda var. İki farklı rengi bir arada kullanabilir ve çok daha çarpıcı bir görünüm de yakalayabilirsiniz.

Desenleri Titizlikle Belirleyin

Eğer renk konusunda kararınızı verdiyseniz sırada sen seçimi bulunuyor. Elbette mutlaka desenli seramikleri de kullanmak durumunda değilsiniz. Sade yani üzerinde herhangi bir desen olmayan seramiklere de yönelebilirsiniz. Ancak desen kullanımına karar verdiyseniz titiz bir seçim yapmanız gerektiğini de unutmayın. Geleneksel desenlerden modern desenlere, geometrik çizgilerden mermer görünümüne kadar çok sayıda farklı seçeneğinizin olduğunu biliyorsunuz. Yapacağınız desen seçiminin banyonun genel stiline ve belirlediğiniz tarza uygun olması gerektiğini unutmayın.

Kalite ve Uzun Kullanım Ömrü

Görünüm kadar kalitenin de önemli olduğu bir gerçek. Ancak bu konuda zorlanmanızı engelleyecek bir tüyo aktaralım. Hemen VitrA internet sitesine uğrayın ve banyo seramikleri modellerini gözden geçirin. Ardından VitrA satış noktasından seçtiğiniz bu seramikleri temin edin. Bu sayede kalite konusunda hiçbir endişe yaşamadan tercih yapmış olacaksınız. Aynı zamanda geniş renk, model ve desen seçeneği yelpazesi arasından tercih yapacak olmanız da cabası…