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Banyolarını Yenilemek İsteyenler için 5 Özel Yenileme Çözümü

Banyonuzu yenilemek istiyorsanız doğru adımları takip ederek en iyi sonuçları elde edebilirsiniz. Banyo tadilatı yaparken fonksiyonelliği ön planda tutmanız işlevsel mekanlar oluşturabilmeniz açısından oldukça önemlidir. Bunun için 5 farklı yenileme çözümünü değerlendirebilirsiniz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Nisan 2022 Salı 13:53
Banyolarını Yenilemek İsteyenler için 5 Özel Yenileme Çözümü
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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Mermer Yüzeyler

Klasik bir şıklık elde etmek isteyen kişilerin tercih ettiği mermer yüzeyler aynı zamanda farklı dekoratif stillere de eşlik edenler arasındadır. Mermer yüzeylerin daha pratik bir şekilde temizlenebilir olması ve dekoratif açıdan şık olması diğer zeminlere göre elde ettiği en önemli farklılıklar arasındadır. Mermer yüzeyleri seçerken mekan dekorasyonunuza uyum sağlayabilecek olanları göz önünde bulundurmanız en önemli noktadır.

Ahşap Detaylar

Doğallıktan ve şıklıktan yana seçimler yapmak isteseniz ahşap detaylara banyonuzda yer ayırabilirsiniz. Sıcak bir ortam yaratabilmenize imkan sağlayan ahşap mobilyalar ve aksesuarlar ile klasikten alternatif stillere kadar birçok farklı alanı yaratabilirsiniz. Banyolar için özel olarak suya dayanıklı üretilen ahşap kaplamalar ile konforlu ve doğal banyolar elde edebilirsiniz.

Küvet ve Duş

Yeni nesil banyo tasarımlarındaki konforu ve fonksiyonelliği bir arada elde etmek isterseniz küvet ve duşların bir arada olduğu parçaları tercih edebilirsiniz. Eğer banyonuzda geniş bir alana sahip olduğunuzu düşünüyorsanız bu ikiliyi tercih ederek eşsiz dizaynlara imza atabilirsiniz. Birbiriyle uyumlu olan küvet ve duş mekanlarınızın daha ferah gözükmesini de sağlar.

Banyo Bataryaları

Fonksiyonel özelliklere sahip olan ve tasarımıyla da dikkat çeken birçok farklı banyo bataryası bulabilirsiniz. Montaj şekillerine göre de birbirinden ayrılan banyo bataryası çeşitleri vardır. Banyo bataryalarıyla mekanlarınıza büyük bir şıklık ve işlevsellik getirebilirsiniz. Ufak bir dokunuş ile farklılık elde edebileceğiniz bataryalar fiyatlarıyla da farklı bütçelere hitap eder. Banyo bataryası fiyatları arasında ürün teknik özelliklerine göre değişkenlik gösterebilecek alternatifler görebilirsiniz.

Aydınlatma

Banyolarda kullanabileceğiniz aydınlatma uygulamaları dekoratif stilinizi vurgulayabilmeniz konusunda sizlere destek verir. Özel aydınlatma ürünleriyle mekanınızın odak noktasını en iyi şekilde belirleyebilirsiniz. Banyonuzun boyutlarına uygun olabilecek bir aynayı da doğru aydınlatma ürünleriyle birlikte kullandığınız takdirde ferah ortamlar oluşturabilirsiniz.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 26.04.2022 13:57
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