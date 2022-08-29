Balıkçı Kenan: Bu Sene Balığa Doyacağız

Dört buçuk ay sonra yeniden denizlere dönmenin heyecanını yaşadıklarını belirten İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan: “Yeni sezona artık sayılı günler kaldı. Bu sene denizlerimizden umutluyuz. Yasağın kalkmasıyla birlikte bol bol palamut, sardalya, hamsi çıkmasını bekliyoruz” dedi.

BU SENE BALIK BOL OLACAK

Türkiye’deki balıkçıların dört gözle av yasağının kalkmasını beklediğini belirten usta balıkçı Balıkçı Kenan: “Yarım asırlık tecrübelerime dayanarak bu yıl kar yağışı ve yağmurlar yolları kesti ve ovalardaki tüm kurtçukları yani yemleri denize sürükledi. Kış güzel geçti bu yüzden çok ümitliyiz. İlk başlarda palamut, hamsi, sardalya çok çıkıyor. Marmara, Karadeniz, İğneada gibi yerlerde oltamızı saldığımızda palamut çıkıyor. İnşallah bu sene halkımız balığı bol bol tüketecek” şeklinde konuştu.

BALIK FİYATLARI DÜŞECEK

Sezonun başlaması ile birlikte balık fiyatlarının da aşağı yönde ineceğinin altını çizen Balıkçı Kenan: “ Ülkemizde halkımız inşallah Kars’tan Edirne’ye dörtte bir fiyatına balık yiyecek. Balık fiyatları düşecek. Ama maalesef halkımız balığı az yiyor. Haftada en az 2 kez mutlaka balık tüketmemiz gerekiyor. Bunu uzmanlar da özellikle söylüyor. Çünkü balık, yıpranan dokularımızı onaran tek besin kaynağı. Faydası saymakla bitmiyor. Çocuklara, yaşlılara herkese faydası var. Hiç yemeseler bile mutlaka 200 gram balık yesinler” diye konuştu.

HAMSİ, İSTAVRİT, SARDALYA DENİZİN HER YERİNDE

Marmara ve Karadeniz Türk halkına bir armağandır diyen ünlü balıkçı Balıkçı Kenan: “Bütün balıklara doyacağız. Hamsi, istavrit, sardalya gibi denizin her tarafında ve kıyı şeritlerinde balıklar gözüküyor. İnşallah sata sata yorulacağız” dedi.

SARDALYA ÇOK LEZZETLİ

Denizlerimizin çok kutsal olduğunu belirten Balıkçı Kenan: "Oltamızı hangi bölgeye atarsak atalım palamut, hamsi, sardalya oltamıza takılıyor. Ucunda yem olmasına gerek yok kendi kendine takılıyor. Sardalya çok lezzetli. Bizim denizlerimiz birer maden yüzlerce çeşit balık var. Her birinin tadı farklı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA