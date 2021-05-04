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Balayı Tatili İçin En İyi Sezon

iftler için romantik bir tatil fırsatı olan balayı için en iyi sezon sınırlaması yapmak doğru olmaz. Kışın karlar içindeki bir bungalov evde şömine başında balayı yapmak, baharda orman içindeki bir villada balayı geçirmek ya da yazın deniz manzaralı villada balayı tatili yaşamak gibi seçeneklerin hepsi kulağa birbirinden güzel geliyor. Ancak balayına ne zaman çıkmalı sorusuna da farklı açılardan verilebilecek cevaplar var. Mesela daha ekonomik balayı için hangi sezonu seçmeli ya da daha keyifli bir balayı için ne zaman tatil planı yapmalı sorularına yanıt verelim..

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Mayıs 2021 Salı 13:59
Balayı Tatili İçin En İyi Sezon
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Balayı İçin Hangi Sezonu Tercih Etmeli?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere balayı tatili için her mevsim, birbirinden güzel ama en iyi mevsim hangisi ya da en iyi sezon hangisi, diyorsanız; konuya farklı açılardan bakalım:

  • Uygun Fiyatlı Balayı Tatili İçin Hangi Sezon?

Balayı, hayatınızın en unutulmaz tatilidir. Bu eksende bakınca hayatınızın en unutulmaz tatilinde ekonomik davranma konusuna odaklanmanız önerilmez. Ama bütçeniz dahilinde en uygun balayı tatili planı için sezonu dikkate alabilirsiniz. Turizmde “yüksek sezon” olarak adlandırılan bir dönem vardır. Bu dönemde söz konusu bölgeye talip en yüksek seviyede olur. Bu da konaklama konusunda seçenek bulmayı zorlaştırırken fiyatların da düşük sezona göre yüksek seyretmesine neden olabilir. Diğer yandan düşük sezonda talep azalacağı için fiyatlarda düşüş olabilir. Dolayısıyla balayı tatili için Ekim, Kasım, Mart ayları gibi tatil planlarının yapılma olasılığının az olduğu dönemlerde daha uygun fiyatlı konaklama seçenekleri ile karşılaşabilirsiniz. Bu arada fazla kalabalıktan hoşlanmıyorsanız söz konusu dönemde tatil beldesinde olmak ayrıca hoşunuza gidebilir.

  • En Keyifli Balayı Tatili Ne Zaman Yapılır?

Eğlenceli ve çok hareketli bir balayı tatili için yaz mevsimi harika olabilir. Yazın Kaş ve Kalkan civarında denize girmek, dalış yapmak, tekne turuna çıkmak, su sporları ile tanışmak, piknik yapmak, doğa yürüyüşü yapmak, ormanda endemik türleri keşfetmek, fotoğraf çekmek ve yöreye özgü özel lezzetleri denemek gibi birbirinden çekici seçenekler var. Bir aktiviteden diğerine koşarak geçecek çok eğlenceli bir balayı tatili için Antalya ve Alanya’nın yaz başı ya da yaz sonu da tercih edilebilir. İzmir, Çeşme, Urla, Foça, Karaburun, Ayvalık gibi Ege Bölgesindeki balayı tatili için ise sıcak yaz ayları ideal.

  • İzole ve Özel Balayı Tatili İçin En İyi Sezon

Tamamen dış dünyadan uzak bir balayı için kışın karlar arasındaki şömineli evden güzeli olamaz. Sıcacık şömineyi yakıp başında oturmak, günün güneşli saatlerinde karlar arasında doğayı izlemek, lapa lapa kar yağarken baş başa yemek yemek ya da sıcak bir şeyler içmek, birbirini daha iyi tanımak için harika bir ortam sunar. Böyle çok özel bir tatil için iki kişilik tekne kiralama seçenekleri de çok idealdir. Balayı için tekne kiralama ile unutulmaz bir tatil geçirebilirsiniz.

Hayalinizdeki balayı tatili için tatildekirala.com ile bütçenize ve beklentinize uygun seçenekleri listeleyerek inceleyebilirsiniz. Ülke genelinden verilen kiralık villa ilanlarını, balayı için uygun villa seçeneklerini hemen görüntüleyebilirsiniz. Balayı villaları arasından uygun olanı bularak unutulmaz bir tatil geçirebilirsiniz.

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