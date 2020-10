Bahçeşehir Strada’yı ev sahipleri anlattı

Gayrimenkul sektörünün güçlü oyuncularından Akzirve’nin, Bahçeşehir’in kalbinde yer alan Strada projesinin 1. etabında yaşam başladı. 747 konuttan oluşan Strada 1, şehrin kalabalığından kaçmak ama aynı zamanda konforlu bir hayat sürmek isteyen ailelere “hoş geldiniz” derken; tüm Bahçeşehir ve bölgenin yeni alışveriş destinasyonu olacak Strada Cadde’de dünyaca ünlü bir kahve zinciri, gurme restoranlar, 2 bin m2 üzerinde hizmet vermeye başlayan File Market gibi heyecan yaratacak pek çok marka hızla yerini almaya başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Strada 1’deki yaşamı reklam filminde bizzat anlatan ev sahipleri, projeye duydukları güvene, konfora, inşaat kalitesine ve sosyal alanların çekiciliğine vurgu yaptı. Elif-Haluk Ceylan çifti Akzirve’nin yatırım gücüne inandıkları için projeyi tercih ettiklerini belirterek, “Buraya yerleştiğimizde ne kadar doğru bir karar verdiğimizi gördük. Her şey çok güzel ve kaliteli. Havuzundan hamamına tüm sosyal alanlarını çok sevdik. Alım yapacak insanlara her zaman tavsiye ederiz” dediler. Süleybe-Mehmet Kahraman çifti de pek çok proje gezdikten sonra Strada’da karar kıldıklarını belirterek, inşaat kalitesini çok beğendiklerini vurguladılar. Emel-Emre-Levent Halvacı ailesi, her bir odanın ferahlığından, konforundan ve malzeme kalitesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Strada Cadde’nin güzelliğini, yeşil alanların özellikle çocuklu aileler için yarattığı fırsatları anlattılar. İkbal-Osama Ayesh çifti ise özellikle Akzirve’ye olan inançlarını dile getirerek, dairelerindeki kalite ve konfordan büyük mutluluk duyduklarını belirttiler.

Strada 2,yüzde 25 indirimle satışta

Strada 1’de hayat tüm hızıyla devam ederken, projenin ikinci etabında da inşaat çalışmaları, pandeminin tüm zorluklarına rağmen sürüyor. Strada 2, 476 bin TL’den başlayan fiyatlar, aylık 5.000 TL’den başlayan ödemeler, 120 ay ve 0,99 vade farkıyla ev sahibi olmak veya yatırım yapmak isteyenlere birbirinden farklı fırsatlar sunuyor. Sosyal bir yaşam şeklinin hâkim olduğu Bahçeşehir bölgesinin yeni yıldızı Strada 2, peşin ödemelerde yatırımcılarına yüzde 25 indirim imkânı da sağlıyor. Akzirve, pandeminin zorlu koşullarına rağmen ikinci etabı da söz verdiği gibi 2021 yılında tamamlayacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)