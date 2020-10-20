banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
BABACAN: “Gelin, bu zulme birlikte ‘artık yeter’ diyelim”
Son Dakika
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na “Gazhane” Esprisi: “Buraya Gökdelen Yaptırmayacaksın Değil Mi?"
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na “Gazhane” Esprisi: “Buraya...
Adnan Oktar davasında FETÖ sorgusu
Son Dakika
Adnan Oktar davasında FETÖ sorgusu
Türk Matbaacılığının Son 150 Senesini Anlatan Sergi Zeytinburnu’nda
Son Dakika
Türk Matbaacılığının Son 150 Senesini...

Bahçeşehir Strada’yı ev sahipleri anlattı

İstanbul’un en çok değerlenen bölgelerinden biri olan Bahçeşehir’de yükselen Akzirve Strada projesinin 1. etabındaki yeni yaşamı ev sahipleri anlattı: “Projeye güven duymakta ne kadar haklı olduğumuzu burada yaşamaya başlayınca anladık. Konforlu, kaliteli ve huzurlu bir yaşam sürmek isteyenleri Strada’ya bekleriz.”

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ekim 2020 Salı 09:56
Bahçeşehir Strada’yı ev sahipleri anlattı
banner171

Gayrimenkul sektörünün güçlü oyuncularından Akzirve’nin, Bahçeşehir’in kalbinde yer alan Strada projesinin 1. etabında yaşam başladı. 747 konuttan oluşan Strada 1, şehrin kalabalığından kaçmak ama aynı zamanda konforlu bir hayat sürmek isteyen ailelere “hoş geldiniz” derken; tüm Bahçeşehir ve bölgenin yeni alışveriş destinasyonu olacak Strada Cadde’de dünyaca ünlü bir kahve zinciri, gurme restoranlar, 2 bin m2 üzerinde hizmet vermeye başlayan File Market gibi heyecan yaratacak pek çok marka hızla yerini almaya başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Strada 1’deki yaşamı reklam filminde bizzat anlatan ev sahipleri, projeye duydukları güvene, konfora, inşaat kalitesine ve sosyal alanların çekiciliğine vurgu yaptı. Elif-Haluk Ceylan çifti Akzirve’nin yatırım gücüne inandıkları için projeyi tercih ettiklerini belirterek, “Buraya yerleştiğimizde ne kadar doğru bir karar verdiğimizi gördük. Her şey çok güzel ve kaliteli. Havuzundan hamamına tüm sosyal alanlarını çok sevdik. Alım yapacak insanlara her zaman tavsiye ederiz” dediler. Süleybe-Mehmet Kahraman çifti de pek çok proje gezdikten sonra Strada’da karar kıldıklarını belirterek, inşaat kalitesini çok beğendiklerini vurguladılar. Emel-Emre-Levent Halvacı ailesi, her bir odanın ferahlığından, konforundan ve malzeme kalitesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Strada Cadde’nin güzelliğini, yeşil alanların özellikle çocuklu aileler için yarattığı fırsatları anlattılar. İkbal-Osama Ayesh çifti ise özellikle Akzirve’ye olan inançlarını dile getirerek, dairelerindeki kalite ve konfordan büyük mutluluk duyduklarını belirttiler.

Strada 2,yüzde 25 indirimle satışta

Strada 1’de hayat tüm hızıyla devam ederken, projenin ikinci etabında da inşaat çalışmaları, pandeminin tüm zorluklarına rağmen sürüyor. Strada 2, 476 bin TL’den başlayan fiyatlar, aylık 5.000 TL’den başlayan ödemeler, 120 ay ve 0,99 vade farkıyla ev sahibi olmak veya yatırım yapmak isteyenlere birbirinden farklı fırsatlar sunuyor. Sosyal bir yaşam şeklinin hâkim olduğu Bahçeşehir bölgesinin yeni yıldızı Strada 2, peşin ödemelerde yatırımcılarına yüzde 25 indirim imkânı da sağlıyor. Akzirve, pandeminin zorlu koşullarına rağmen ikinci etabı da söz verdiği gibi 2021 yılında tamamlayacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İpotekli Konut Satışında Yüzde 207,6 Artış
İpotekli Konut Satışında Yüzde 207,6 Artış
Hafta İçi Yolculuk Yüzde 11 Arttı
Hafta İçi Yolculuk Yüzde 11 Arttı
Abdullah Sevim’den Evsizler Çıkışı:“Onlar Sokakta, Yetkililer Kulaklarının Üstüne Yatıyor!”
Abdullah Sevim’den Evsizler Çıkışı:“Onlar Sokakta, Yetkililer Kulaklarının Üstüne Yatıyor!”
İBB, Yeni Taksi Sistemini Kamuoyuna Tanıtacak
İBB, Yeni Taksi Sistemini Kamuoyuna Tanıtacak
İBB’ye, Telecoms World Awards’tan Birincilik
İBB’ye, Telecoms World Awards’tan Birincilik

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169