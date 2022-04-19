Bahar Fırsatları

Geç gelen baharın tadını çıkarmak isteyenler için hesaplı bahar alışverişi önerileri.

Tatil sezonu henüz başlamamış olsa da aniden ısınan havalar doğaya kaçışı hızlandırdı. Hafta sonu kaçamakları, kısa süreli tatil planları devreye girdikçe yazlık ürünlere olan talepler de artmaya başladı. Yazlık ayakkabı, plaj havlusu, şort, kamp tişörtleri, peştamal, şapka, crop-top üst ve yazlık elbise almak isteyenler için küçük bir rehber hazırladık. ‘Online’ alışverişin güvenilir adreslerinden www.baxana.com ürünleri arasından seçtiğimiz ürünleri, farklı pazaryerlerindeki muadilleriyle karşılaştırarak ne kadar kazançlı olduğunuzu görebilirsiniz. Baxana.com’un en güçlü kategorileri arasında yer alan elbiseler ve tulumlar farklı seçenekleri ve fiyat alternatifleriyle tüm kadınların ilgisini çekebilir. Midi boy elbiseler ve yaratıcı tulumların arasında kendinize uygun makul fiyatlı ürünler bulmanız mümkün.

PLAJ HAVLUSU, ŞORT ve PEŞTAMAL

Baxana.com’da kırmızı baykuş logosuyla satılan Redowl marka şapka, tişört, boxer ve çorap gibi erkeklerin günlük kullanımda en çok duyduğu ürünler makul fiyatlarıyla kaçırılmaması gereken fırsatlardan. Bunun yanı sıra ‘casual’ şıklık seven erkekler için polo yaka tişörtler ve göz alıcı desenlere sahip renkli deniz şortu ve havlu koleksiyonu sezonun en çok ilgi gören ürünleri arasında yer alıyor.

Baxana.com ürün yelpazesine yeni dahil olan Luviloom’un yüzde 100 doğal pamuktan peştamallari ise güçlü ve benzersiz tasarımlarıyla gözden kaçırılmaması gereken ürünlerden. Tekstil ürünlerinde üretimin tüm aşamalarında insan ve ekolojik güvenliği onaylayan OEKO-TEX Sertifikalı %100 Türk pamuğu kullanılarak dokunan bu özel ürünler, hiçbir kimyasal işlemden geçmediği için gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

KAMP SEVDALILARINA

Xclsv Sport markasının kampçılık ve karavan kültürüne yönelik hazırladığı Happy Camper erkek tişört koleksiyonuna ise Baxana dışında başka hiçbir yerde satışı yapılmayan özel bir koleksiyon olarak dikkat çekiyor. Sadece kampta değil, şehirde doğa tutkunlarının kalbini kazanacak ‘city outdoor’ özelliğine sahip bu tişörtler, hafif doğal kumaşı ve slim fit kalıbı ile rahatlık vaat ederken, renkli ve eğlenceli grafikleriyle de enerjinizi yükseltecek. Yine genç kızların seveceği Xclsv Sport markalı reflektör baskılı tişörtler de yaratıcı slogan ve grafiklerle ilgi çekici ürünler arasında yer alıyor.

RENKLİ AYAKLAR

Baxana.com’un en çok satan ürünleri arasında yer alan rengarenk Benetton keten spor ayakkabılar bu bahar özellikle genç kız sokak stilinin anahtar parçaları arasında yer alıyor. Birçok rengi bulunan Benetton marka spor ayakkabılar büyük bir fiyat avantajı ile ilginizi çekecektir. Bu tarza yakın 7 cm taban yüksekliğine sahip lacivert renkte Brity keten ayakkabı ise bahar sezonu öncesi uygun fiyatı ile sepete girmeyi hak eden ürünler arasında. Yaz için terlik arayanlar, Baxana’da farklı markaların alternatiflerine göz atabilir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)