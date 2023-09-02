Ayşem Sultan Hotel 10 Yaşında

İSTANBUL'DA Kİ MARKA AYŞEM SULTAN MALATYA ARAPGİR'DE Kİ İSE NAZAR

Napolyon’un deyimi ile dünya tek devletten ibaret olsaydı başkenti İstanbul olurdu dediği İstanbul’da hizmet veren Ayşem Sultan’ın kardeş markası olan Arapgir Nazar Otel’de 13 yıldır ilçenin en eski oteli olarak 25 oda ve 60 yatak kapasitesi ile hizmet veriyor.

İstanbul Times Haber Merkezi –Merve Saraç - İstanbul

YÖNETİM KURULU BAŞKANI METİN AKYÜZ 10 YILLARI NEDENİ İLE GAZETEMİZE ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI

“Ayşem Sultan Otel Ailesi’nin Değerli Misafirleri, 10 yıl boyunca sunduğuma gayretinde olduğumuz sıcak misafirperverlik, kaliteli hizmet ve sizlerle unutulmaz hale gelen deneyimleri bizlerle paylaştığınız ve bizleri bu güne kadar yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz!

Ayşem Sultan Otel, İstanbul'un göz kamaştırıcı güzelliği ile siz misafirlerine ev sahipliği yaparak, konfor ve zarafeti bir araya getirdi ve bu süre zarfında birçok insanın hayatına, anılarına ve özel günlerine naçizane dokunuşlarla anlam katma çabasında oldu.

Bu önemli kilometre taşına ulaşmamız, sizlerle anlam kazanan başarımızın ve özverimizin bir yansımasıdır.

İstanbul Ortaköy tarihi atmosferindeki bu mücevher gibi otelinizin her bir köşesindeki ayrıntılara sizler için gösterdiğimiz özeni takdir etmeniz ve bizi 10 yaşımıza ulaştırmanız, bizlere güç veriyor. Misafirlerimiz olan sizlerle unutulmaz anlar yaşadık ve onları evlerine anılar biriktirerek, mutlu dönmelerini sağlamaya çalıştık.

Geçmişte elde ettiğimiz başarıları göz önünde bulundurarak, gelecekte de daha büyük ve parlak başarılar elde edeceğimize inanıyoruz.

Bundan sonraki yolculuğumuzda Ayşem Sultan Otel ailesi olarak, İstanbul'da bir simge olmaya devam edeceğimize ve sizlerin de bu özel yolculuğunuzun bir parçası olmaktan memnun kalacağınıza, kalitemizi ve vizyonumuzu daha öteye taşıyacağımıza inanıyoruz...

10. yılımız kutlu olsun! Nice yıllara, nice başarılara ve nice mutlu anılara sizlere! Misafirimiz değil evimizin sahibi olmaya ve sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz”…

Kaynak İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)