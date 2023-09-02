banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.056,12
ALTIN
1.666,23
DOLAR
26,71
STERLİN
33,73
EURO
28,86
Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Yaz Okulları Kapanış Törenine Katıldı
Son Dakika
Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın...
Ayşem Sultan Hotel 10 Yaşında
Son Dakika
Ayşem Sultan Hotel 10 Yaşında
Ekrem Başkan Açıkhavada ‘Arif Sağ’a Saygı’ Gecesinde Konuştu
Son Dakika
Ekrem Başkan Açıkhavada ‘Arif Sağ’a...
Hüseyin Çetiner'den, Zeytinburnu Halkına Teşekkür
Son Dakika
Hüseyin Çetiner'den, Zeytinburnu Halkına Teşekkür

Ayşem Sultan Hotel 10 Yaşında

Malatya Arapgir Spor Kulübü Başkanı İş İnsanı Metin Akyüz’ün Yönetim Kurulu başkanı Olduğu İstanbul, Beşiktaş, Ortaköy’de denize nazır bir tepedeki muhteşem konumu ile insanı cezbeden Ayşem Sultan Otel 10.Yılına girerek ilk günkü heyecan ve dinamizim ile konuklarına konforlu bir hizmet sunuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Eylül 2023 Cumartesi 13:11
Ayşem Sultan Hotel 10 Yaşında
banner171

İSTANBUL'DA Kİ MARKA AYŞEM SULTAN MALATYA ARAPGİR'DE Kİ İSE NAZAR

Napolyon’un deyimi ile dünya tek devletten ibaret olsaydı başkenti İstanbul olurdu dediği İstanbul’da hizmet veren Ayşem Sultan’ın kardeş markası olan Arapgir Nazar Otel’de 13 yıldır ilçenin en eski oteli olarak 25 oda ve 60 yatak kapasitesi ile hizmet veriyor.

İstanbul Times Haber Merkezi –Merve Saraç - İstanbul

YÖNETİM KURULU BAŞKANI METİN AKYÜZ 10 YILLARI NEDENİ İLE GAZETEMİZE ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI

Ayşem Sultan Otel Ailesi’nin Değerli Misafirleri, 10 yıl boyunca sunduğuma gayretinde olduğumuz sıcak misafirperverlik, kaliteli hizmet ve sizlerle unutulmaz hale gelen deneyimleri bizlerle paylaştığınız ve bizleri bu güne kadar yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz!

Ayşem Sultan Otel, İstanbul'un göz kamaştırıcı güzelliği ile siz misafirlerine ev sahipliği yaparak, konfor ve zarafeti bir araya getirdi ve bu süre zarfında birçok insanın hayatına, anılarına ve özel günlerine naçizane dokunuşlarla anlam katma çabasında oldu.

Bu önemli kilometre taşına ulaşmamız, sizlerle anlam kazanan başarımızın ve özverimizin bir yansımasıdır.

İstanbul Ortaköy tarihi atmosferindeki bu mücevher gibi otelinizin her bir köşesindeki ayrıntılara sizler için gösterdiğimiz özeni takdir etmeniz ve bizi 10 yaşımıza ulaştırmanız, bizlere güç veriyor. Misafirlerimiz olan sizlerle unutulmaz anlar yaşadık ve onları evlerine anılar biriktirerek, mutlu dönmelerini sağlamaya çalıştık.

Geçmişte elde ettiğimiz başarıları göz önünde bulundurarak, gelecekte de daha büyük ve parlak başarılar elde edeceğimize inanıyoruz.

Bundan sonraki yolculuğumuzda Ayşem Sultan Otel ailesi olarak, İstanbul'da bir simge olmaya devam edeceğimize ve sizlerin de bu özel yolculuğunuzun bir parçası olmaktan memnun kalacağınıza, kalitemizi ve vizyonumuzu daha öteye taşıyacağımıza inanıyoruz...

10. yılımız kutlu olsun! Nice yıllara, nice başarılara ve nice mutlu anılara sizlere! Misafirimiz değil evimizin sahibi olmaya ve sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz”…

Kaynak İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 02.09.2023 13:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul’da Gezilecek En Güzel Semtler
İstanbul’da Gezilecek En Güzel Semtler
Kiracının Tahliyesi
Kiracının Tahliyesi
Mutfak Dolapları Estetik ve İşlevselliğin Mükemmel Uyumunu Keşfedin
Mutfak Dolapları Estetik ve İşlevselliğin Mükemmel Uyumunu Keşfedin
İstanbul'da Bir İlk : Koro Festivali
İstanbul'da Bir İlk : Koro Festivali
Elbisebul Zarif Abiye Modelleriyle Her Özel Gününüzde Yanınızda! Almadan Önce Dikkat Edin
Elbisebul Zarif Abiye Modelleriyle Her Özel Gününüzde Yanınızda! Almadan Önce Dikkat Edin

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169