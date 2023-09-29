Avrupalı Zincir Marketler Türkiye’nin Lezzetli Yaş Meyve Sebzelerini Almak İçin Antalya’ya Akın Ettiler

Anadolu coğrafyasında yetişen birbirinden lezzetli 200’den fazla yaş meyve sebzeyi 100’den fazla ülkeye ihraç ederek Türkiye’ye 2023 yılının 8 aylık döneminde 2 milyar 50 milyon dolar kazandıran Türk yaş meyve sebze sektörü, dünyanın dört bir tarafından ithalatçıları, zincir marketleri 28-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Antalya Interfresh Eurasia Sebze Meyve, Depolama, Ambalaj, Lojistik, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Fuarı’nda ağırlıyor.

Fuarın açılışında konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye’nin yıllık 55 milyon tonluk yaş meyve sebze üretimiyle Çin ve Hindistan’ın ardından dünyada üçüncü sırada olduğu bilgisini paylaştı.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

OVP hedefine 4 milyar dolarlık ihracatla katkı vermek istiyoruz

Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracat performansı hakkında da bilgi veren Başkan Uçak, “2022 Ocak-Ağustos döneminde 1,7 milyar dolar ihracat yaptık. 2023 Ocak Ağustos döneminde ihracatımız yüzde 16’lık artışla 2 milyar 50 milyon dolara ulaştı. Kalıntısız ve kaliteli üretimimizi artırarak, fuarlarda ve URGE projelerimiz kapsamında düzenlediğimiz sektörel ticaret heyetleriyle tanıtarak 2026 yılında Orta Vadeli Programımızdaki 302,2 milyar dolar ihracat hedefine yaş meyve sebze sektörü olarak 4 milyar dolarlık katkı sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Yaş meyve sebze ihracatında en büyük pazarlar olan Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu’na ihracatın sürdürülebilir olması için kalıntısız ve kaliteli üretimin şart olduğunun altını çizen Uçak sözlerini şöyle sürdürdü; “55 milyon ton taze meyve sebze üretimimizden ihracatımızın aldığı pay yüzde 10 seviyelerinde. Hem bu oranı hem de fiyatlarımızı aynı anda artırmak için 2 temel şart var. Birincisi kalıntısız üretim. İkincisi ise kaliteli üretim.

Hem Avrupa Birliği ve Rusya’da olan pazarımızı korumak için hem de ülkemize yeni pazar olanakları yaratmak için bu iki koşulu sağlamak için üreticiler, ihracatçılar, üniversitelerimiz, bakanlıklarımız olarak topyekün mücadele etmemiz gerekiyor. Hem Ege Bölgesinde hem de Akdeniz bölgesinde üreticilerimize kimyasal mücadele yerine biyoteknik mücadele için tuzaklar dağıtıyoruz. Bahçelerden numuneler alıp analiz ettiriyoruz, üreticilerimizle devamlı temas halindeyiz. Bu fuarların faydasını daha çok görmemiz için özellikle kalıntı sorununu kökünden çözmemiz gerekiyor.”

Antalya Interfresh Sebze Meyve Ambalaj Depolama Lojistik Tarım Makine ve Teknolojileri Fuarı’nın her geçen yıl ziyaretçi sayısının ve kalitesinin arttığına temas eden Uçak, “Ülkemizin böyle güzide bir fuara ev sahipliği yapmasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduğumu söylemek istiyorum. Fuar ambalajdan lojistiğe kadar taze meyve sebze sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiriyor. Günümüz şartlarında taze meyve seze ihracatı için bu meyve ve sebzenin dışındaki maliyetler rekabet koşullarını belirlemektedir ve bu açıdan sektörün tüm bileşenlerin aynı fuarda bir araya gelmesinin son derece faydalı olduğunu düşünüyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Özer; “150 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşacağız”

Fuarı düzenleyen ANTEXPO A.Ş Genel Müdürü Murat Özer, 2022 yılında Interfresh Eurasia Fuarı’na 49 firma katılmışken, bu yıl 136 firma katıldığını, aralarında Avrupa’nın en büyük 3 zincir market temsilcisinin de de bulunduğu 415 yabancı ziyaretçinin Türk meyve sebze ürünlerini görmeye geldiğini fuarın 150 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşacağını öngördüklerini dile getirdi.

Interfresh Eurasia Fuarı’na yaş meyve sebze ihracatçı birlikleri ortak stantla katılırken, fuarın açılışına Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, TAGEM Genel Müdürü Sayın Dr. Metin Türker, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, EYMSİB Yönetim Kurulu Üyesi Vural Güleç, Uludağ Yaş Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Senih Yazgan, Batı Akdeniz İhracatçı Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu katıldı.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)