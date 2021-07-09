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Avrasya Tüneli'nin Çıkışındaki Trafiğe Çare İBB!den

İBB, sürücülerin 2016 yılından bu yana çözüm istedikleri Avrasya Tüneli Avrupa Çıkışı’ndaki trafik sorununu giderdi. Bu amaçla tünelin Avrupa çıkışına bir bağlantı yolu yapıldı. Projenin gerçekleştirilmesi için 3 bin 250 ton asfalt döküldü. Yaklaşık 300 metretüllük bir yağmursuyu ve 900 metretüllük bir oto-korkuluk imalatı yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Temmuz 2021 Cuma 10:59
Avrasya Tüneli'nin Çıkışındaki Trafiğe Çare İBB!den
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İstanbul’da 2016’dan bu yana milyonlarca sürücünün kullandığı Avrasya Tüneli’nin Avrupa çıkışındaki trafik sıkışıklığı giderildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), o yolda yaptığı geometrik düzenlemeyle trafiğe bir düzen getirdi. Sürücülerin, yıllardır yetkililerden talep ettiği çözüm sağlanmış oldu. 

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

ÇÖZÜM BAĞLANTI YOLUYLA SAĞLANDI

İBB Avrupa Yakası Yol Bakım Müdürlüğü, yapılan incelemeler sonucunda tünelin Avrupa çıkışında bağlantı yolu eksikliği olduğunu saptadı. Aksaray ve Sirkeci’den gelen yol, Avrasya Çıkış Tüneli’ne yapılan bağlantı kolu ile Bakırköy-Florya istikameti ile birleştirildi. İnşa edilen transit yol ile Samatya’daki trafik sıkışıklığının giderilmesi amaçlandı. 

3 BİN 250 TON ASFALT DÖKÜLDÜ

Yapılan geometrik düzenlemeyle tünelin Avrasya çıkışına bağlantı kolu yapıldı. Projenin gerçekleştirilmesi için 3 bin 250 ton asfalt döküldü. Yaklaşık 300 metretüllük bir yağmursuyu ve 900 metretüllük bir oto-korkuluk imalatı yapıldı. 

SAMATYA KİLİT OLMAKTAN KURTULACAK

Bilindiği üzere Avrasya Tüneli inşa edilirken Sirkeci ve Aksaray’dan gelen trafiğin bağlantısı, Samatya Alt Geçidi’nde yapılıyordu. Bu durum, Samatya’da trafik yoğunluğunu arttırıyordu. Bu güzergâhta meydana gelen yoğunlaşma ise Yenikapı’ya kadar araç trafiğinin tıkanmasına neden oluyordu. 

HEM ÇEVRE HEM EKONOMİ

Bağlantı yolunun hizmete alınması, sadece sürücülerin trafikte kaldıkları ortalama sürenin düşmesine neden olmayacak. Aynı zamanda araçların daha az yakıt tüketimini ve havaya salınan kirli gazların azalmasına da neden olacak. Çevre ve ekonomiye katkı sağlayacak. Bu güzergâhı kullanan sürücülerin trafik stresi belli oranda hafifleyecek. Ayrıca trafikten kaynaklanan gürültü kirliliği de bu güzergâh boyunca düşme gösterecek. 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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