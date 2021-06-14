Avcılar Belediyesi Ekipleri, Zehirlenen  Yavru Köpekleri Hayata Döndürdü

Dün akşam saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde 5 aylık 4 köpek zehirlenmiş halde bulundu. Köpeklerden biri olay yerinde hayatını kaybederken 3 köpek ihbar üzerine olay yerine giden Avcılar Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Bölgeden geçen bir vatandaştan ihbarı alır almaz hızla olay yerine gelen ekipler, burada ilk müdahaleyi yaparak köpekleri hayata döndürmeyi başardı. Yapılan müdahalenin ardından bölgeye emniyet güçleri çağrıldı, olayla ilgili rapor hazırlandı.

Köpekler, ekipler tarafından tedbir amaçlı olarak İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne götürüldü. Fakülte doktorlarının verdiği bilgiye göre olay yerinde hızla yapılan ilk müdahalenin başarısı sayesinde 3 yavru köpeğin de durumu iyiye gidiyor.

Köpeklerin olay yerinden götürülmesinin ardından Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede geniş çaplı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaparak alanı zehirden arındırdı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “ Dün aldığımız haberle büyük bir üzüntü yaşadık. 4 canımızın böylesine üzücü bir duruma maruz kalmış olmalarının, bir yavrumuzu kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Öte yandan alanında uzman veteriner ekiplerimizin hızlı ve başarılı müdahalesi sayesinde 3 canımızın ölümden kurtulmuş olması da tesellimiz oldu. Çalışma arkadaşlarıma çabaları için teşekkür ediyorum. Biz bu olayın takipçisi olacağız. Her canlı için eşit hizmetler yürüten bir belediye olarak can dostlarımızın barınması, beslenmesi ve hepsinden önemlisi can güvenliği için ilk günkü gayret ve kararlıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (TİAH)