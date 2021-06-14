banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1454
ALTIN
507.836
DOLAR
8.4003
STERLİN
11.9484
EURO
10.1827
Hançer'li Eskişehir'deki Vizyon Projeleri İnceledi
Hançer'li Eskişehir'deki Vizyon Projeleri İnceledi
İSTMALL Görücüye Çıktığı Gün Alıcılardan Tam Aldı (VİDEOLU HABER )
Son Dakika
STMALL Görücüye Çıktığı Gün Alıcılardan...
Yaz Meyvelerinin Bilinmeyen Faydaları
Yaz Meyvelerinin Bilinmeyen Faydaları
BABACAN: “Erdoğan ‘Açları doyurun’ dedi, merak etmesin doyuracağız”
Son Dakika
BABACAN: “Erdoğan ‘Açları doyurun’ dedi,...

Avcılar Belediyesi Ekipleri, Zehirlenen  Yavru Köpekleri Hayata Döndürdü

Avcılar’da zehirlenen 3 yavru köpek belediye ekiplerinin hızlı müdahalesi ve tedavileri ile kurtarıldı. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Haziran 2021 Pazartesi 17:22
Avcılar Belediyesi Ekipleri, Zehirlenen  Yavru Köpekleri Hayata Döndürdü
banner171

Dün akşam saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde 5 aylık 4 köpek zehirlenmiş halde bulundu. Köpeklerden biri olay yerinde hayatını kaybederken 3 köpek ihbar üzerine olay yerine giden Avcılar Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Bölgeden geçen bir vatandaştan ihbarı alır almaz hızla olay yerine gelen ekipler, burada ilk müdahaleyi yaparak köpekleri hayata döndürmeyi başardı. Yapılan müdahalenin ardından bölgeye emniyet güçleri çağrıldı, olayla ilgili rapor hazırlandı. 

Köpekler, ekipler tarafından tedbir amaçlı olarak İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne götürüldü. Fakülte doktorlarının verdiği bilgiye göre olay yerinde hızla yapılan ilk müdahalenin başarısı sayesinde 3 yavru köpeğin de durumu iyiye gidiyor.

Köpeklerin olay yerinden götürülmesinin ardından Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede geniş çaplı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaparak alanı zehirden arındırdı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “ Dün aldığımız haberle büyük bir üzüntü yaşadık. 4 canımızın böylesine üzücü bir duruma maruz kalmış olmalarının, bir yavrumuzu kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisindeyim.  Öte yandan alanında uzman veteriner ekiplerimizin hızlı ve başarılı müdahalesi sayesinde 3 canımızın ölümden kurtulmuş olması da tesellimiz oldu. Çalışma arkadaşlarıma çabaları için teşekkür ediyorum. Biz bu olayın takipçisi olacağız. Her canlı için eşit hizmetler yürüten bir belediye olarak can dostlarımızın barınması, beslenmesi ve hepsinden önemlisi can güvenliği için ilk günkü gayret ve kararlıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (TİAH)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metro Tünelleri Sanata Açılıyor
Metro Tünelleri Sanata Açılıyor
İBB Doğa Kampı Başlıyor
İBB Doğa Kampı Başlıyor
Altın Asaleti elizi.com.tr'da!
Altın Asaleti elizi.com.tr'da!
Türkiye’de En Çok Satılan Prefabrik Ev Modelleri
Türkiye’de En Çok Satılan Prefabrik Ev Modelleri
İBB'Den Muhteşem Fetih Kutlaması
İBB'Den Muhteşem Fetih Kutlaması

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169