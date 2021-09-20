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‘Askıda Fatura’ Dayanışması Dünya Gündeminde:  Destek 41 Milyona Ulaştı

İBB’nin, ‘Askıda Fatura’ projesi Türkiye’deki yardımseverlerin desteğiyle 41 Milyon TL’lik dev bir dayanışmaya dönüştü. Rakam her geçen gün daha da artıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “İstanbul’da kimseyi darda bırakmayacağız” diyerek duyurduğu iyilik hareketine dünyanın da ilgisi sürüyor. Proje 6. Ödülünü ABD’den aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2021 Pazartesi 10:11
‘Askıda Fatura’ Dayanışması Dünya Gündeminde:  Destek 41 Milyona Ulaştı
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BUGÜNE KADAR 280 BİN FATURA ÖDENDİ

Askıda fatura projesinde ödenen su, elektrik ve doğalgaz faturası miktarı 41 milyon TL’ye ulaştı. Darda kalan İstanbulluların askıdan alınan fatura miktarı ise 280 bini aştı.

Pandeminin oluşturduğu ekonomik sıkıntılara karşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hayata geçirilen ‘Askıda Fatura’ projesine yardımseverlerin ilgisi artarak devam ediyor. Projenin hayata geçtiği Mayıs 2020 tarihinden itibaren ödenen fatura miktarı 280 bin faturaya karşılık gelen 41 milyon TL’ye ulaştı. İBB’nin Askıda Fatura ile başlattığı yardımlaşma dayanışması; ‘Aile Destek Paketi’, ‘Anne-Bebek Destek Paketi’ ve ‘Eğitim Destek Paket’leriyle kapsamını genişleterek, ihtiyaç sahiplerini hayırsever vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

6’INCI ÖDÜLÜNÜ ALDI

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığının (BİDB) hayata geçirdiği ‘Askıda Fatura’ projesi dünyada ses getirmeyi sürdürüyor. Proje son olarak Amerika merkezli IDC’nin düzenlediği dijital inovasyon projelerinin öne çıkarıldığı etkinlikte 6’ıncı ödülünü aldı. Askıda fatura projesi daha önce de Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı’nın (NALAS) düzenlediği İyi Uygulamalar Sempozyumu’nda, Avrupa’da ‘İyi Uygulama’ örneği kategorisinde; IDC CIO 2020 ödüllerinin ‘İş Geliştirme’ kategorisinde; Sürdürülebilir İş ödüllerinin ‘Sosyal Etki / Covid-19 Çalışmaları’ kategorisinde; IDC CIO 2021 ödüllerinin hem IT Cost Efficiency hem de ‘Business Enablement’ kategorisinde ödül aldı.

ÖZGÜNER: “PANDEMİ DÖNEMİNDE SOSYAL YARDIMLAR ALTI KAT ARTTI”

Fatura projesi son ödülünü ABD’den aldı. Online olarak gerçekleştirilen ödül töreninin The Brige to Colloboration (işbirliği köprüsü) konulu oturumunda konuşma yapan İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığının (BİDB) Erol Özgüner, pandemi öncesinde sosyal yardım ihtiyacı duyan aile sayısının, altı kat artarak 250 bine ulaştığını söyledi. Konuşmasının ardından Özgüner, İBB adına ‘geleceğin dijital inovasyonu’ ödülünü aldı.

İBB’nin öncülük ettiği kampanyalara https://askidafatura.ibb.gov.tr/ sitesinden ulaşılıp, askıdaki faturalar ödenebiliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
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