Artık ön lisans öğrencisi de TÜBİTAK projesi yürütücülüğü yapabilecek 

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu (SHMYO) ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mesut Karahan, sağlık hizmetleri yüksekokulunda eğitim görmenin avantajlarını değerlendirdi.

Doç. Dr. Mesut Karahan, “Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) olarak multidisipliner yaklaşımları benimseyen vizyonumuz ile öğrencilerimizin eğitim süreçlerinde sağlık bilimlerinin temeli olan insan sağlığına hizmet verebilecekleri gerekli donanımları kazandırmak hedefimizdir. Üniversitemizde, teorik derslerden öğrendiklerini gerek Laboratuvarlarımızda gerekse de iş sahalarına yöneldiklerinde aldıkları uygulamalı eğitimlerin katkısı da çok büyük olacaktır. Öğrencilerimiz ders programlarındaki teorik ve uygulamalı dersleri Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesinde almaktadır.” dedi.

Uygulama ve pratik beceri önemseniyor…

Doç. Dr. Mesut Karahan, öğrencilerin uygulama ve pratik becerilerini geliştirmek için alandaki uygulamalı derslerini modern ve gelişen teknolojik çağa uygun donanıma sahip üniversite laboratuvarları, NPİSTANBUL Beyin Hastanesi, birçok devlet ve özel sağlık kurumlarında gerçekleştirebildiğini söyledi.

“Sadece eğitim değil hayat yolunda da yol gösteriyoruz…”

Dünyada artık teknolojinin ileri boyutlara taşındığını kaydeden Doç. Dr. Mesut Karahan, “Gelecek nesillere bu hızla gelişen bilimi kazandırmanın en önemli adımı onlara teknolojik imkanlarıyla beraber sunulacak bir eğitim vermektir. Z kuşağı olarak adlandırılan dinamik ve üniversite eğitimine adım atmaya hazırlanan gençlerimiz dijital bir çağ içinde yetişmektedir. SHMYO, üniversitemiz bünyesinde bulunan diğer fakültelerle iş birliği içinde olup yapay zekadan yeni nesil tıbbi yaklaşım tekniklerine kadar modern teknolojinin bir yuvasıdır. Öğrencilerimiz üniversitemizin tüm imkânlarından faydalanabilmektedir. Geleceğe mutlu ve üreten bireyler yetiştirmek istiyorsak onlara her daim olanaklar sunmak ve bu imkânları nasıl kullanabileceklerine dair yollar göstermeliyiz. SHMYO ailesi akademik kadromuz sadece eğitim değil, aynı zamanda öğrencilerine hayat yolunda daha emin adımlarla yürüyebilmeleri için her konuda her daim yol göstermektedir.” diye konuştu.

İş tabanlı eğitim modeli sunuluyor

Üsküdar Üniversitesi SHMYO’nun öğrencilerine sunduğu avantajlara değinen Doç. Dr. Mesut Karahan, şunları söyledi:

“Tüm öğrencilere iş tabanlı eğitim modeline uygun olarak teorik, uygulamalı ve çeşitli staj eğitimleriyle mesleki beceriyi iki yıl gibi kısa sürede kazandırmaktadır. Artık günümüzde birçok mezun bulunduğundan işe alım konusunda en önemli dikkat çeken noktalardan birisi de mezunların donanımlarıdır. SHMYO olarak öğrencilerimiz Türkçe olarak görülen tüm bölüm derslerimizin yanında isteklerine bağlı olarak İngilizce hazırlık eğitimi alabilmektedirler. SHMYO ailesi olarak yetiştirdiğimiz öğrencilerimize çift anadal öğrenimi konusunda da birçok fırsat sunmaktayız. Çift anadal önlisans ya da lisans programında üstün başarı gösteren öğrencilerin esas programlarına yakın içerikteki ikinci bir programın derslerini de başarıyla geçerek “bir Üniversite-iki diploma” almalarını sağlayan uygulamadır. Öğrencilerimiz yerleştikleri bölümlere içerik olarak yakın diğer bir SHMYO programı ile birlikte iki diplomaya sahip olarak gelecekte başvuracakları istihdam olanaklarını daha fazla arttırabilir, iki farklı programda eğitim ile daha donanımlı olarak meslek hayatlarına atılabilirler.”

Yurt dışında staj olanakları bulunuyor

Öğrencilerine üniversitede bulunan ERAMUS Koordinatörlüğü bünyesinde yurtdışında staj yapma imkânları sağlandığını kaydeden Doç. Dr. Mesut Karahan “Akademik kariyerini daha ileri boyutlara taşımak isteyen ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda Üsküdar Üniversitesi’nin lisans programlarını tercih eden Üsküdar Üniversitesi SHMYO mezunlarımıza burs fırsatları da sağlanmaktadır. DGS ile lisansını tamamlayan ön lisans girişli tüm adaylarımız çalışma azmi ve gelecek arzusuyla yüksek lisans hatta doktora sınıflarımıza kadar özel burs imkânlarıyla ilerleyebilirler.” diye konuştu.

Bu yıl ilk kez önlisans programları TÜBİTAK projelerine katılabilecek

Doç. Dr. Mesut Karahan, Üsküdar Üniversitesi’nin TÜBİTAK’tan ön lisans programlarının 2209-A kapsamında proje alabilmek için başvuruya dahil olduğunu belirterek “Senelerdir birçok fakültemiz ve enstitümüzde TÜBİTAK’ın çeşitli çağrı programlarına başvuru yapmış ve birçok başarı elde etmiş bulunmaktayız. Ancak bugüne kadar lisans eğitimi alan öğrencilerimiz 2209-A çağrılarına başvurabiliyordu artık ön lisans programına kayıtlı öğrencilerimiz de bu proje çağrısına başvurabilecek.” dedi.

Özel Proje Hazırlama Eğitimi verilecek

Şimdiye kadar ön lisans öğrencilerinin de önemli başarılara imza attığını kaydeden Doç. Dr. Mesut Karahan, “Akademik anlamda da daha ileri fırsatları görebilmesi adına verdiğimiz eğitimlerde literatüre değinen, makale çıkarma potansiyellerini keşfettiğimiz ve SHMYO’dan da makale sahibi olan ön lisans mezunlarımız oldu. Onların başarıları bizim her zaman gurur duymamıza ve evet biz Üsküdar Üniversitesi SHMYO ailesi olarak onlara ‘Hayat yolunda sadece sahada mesleki becerileri değil, akademik anlamda da beceriler kazandırabiliyoruz’ dedirtti. Proje fikirleri olan ve fikirlerini hayata geçirmek için uygun koşulları arayan öğrencilerimiz ile bu proje kapsamında Özel Proje Hazırlama Eğitimi düzenleyerek güçlü akademik kadromuzla öğrencilerimize akademik beceriler kazandırma arzumuzun heyecanıyla gelecek eğitim ve öğretim dönemine yüz yüze başlamayı iple çekiyoruz.” diye konuştu.

TÜBİTAK projesine katılım önemli avantajlar sağlayacak

Doç. Dr. Mesut Karahan, “SHMYO programlarının mezunu olarak sağlık sektörlerinde iş imkânı arayan mezun öğrencilerimiz, TÜBİTAK projelerinde yürütücü olarak multidisipliner anlayış ile sağlık için çalışan farklı sektörlerde de imkân bulabilmesini sağlamak en büyük hedeflerimizdendir. Akademik anlamda kazanılan her beceri daha geniş vizyonlarla ülkemizin bilimsel ve sektörel olarak kalkınmasına destek veren bireylerin yetişmesi demektir. Bu sebepten ön lisans öğrencilerimizin TÜBİTAK projesi yazma, yürütmesi, sonuçlandırması ve bu sonuçlarını makaleye dönüştürmeleri de bu tecrübe ve bilginin gücüyle bambaşka iş imkânları bulmaları kaçınılmazdır. Son olarak üniversite sınavı asla yetenek ve beceri ölçmez bu sebepten dolayı parlayan ve keşfedilmeyi bekleyen ancak sınav sonucunda umutlu olmayanları keşfetmek için, onlarla sadece mesleki beceri değil, akademik becerilerini de tatmak ve ilerletmek için biz Üsküdar Ailesi olarak burada bekliyoruz.” diye konuştu.

