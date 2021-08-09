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Arı Zehri Nedir? Arı Zehrinin Faydaları Var Mı?

Arı zehri apiterapide en önemli ürünlerden biridir. Bu açıdan doğal bir toksin olarak yeni nesil ilaçlara büyük faydalar sunmaktadır. Apiterapi; arı zehri, bal, propolis, polen ve arı sütü gibi ürünlerle Türkiye'de uygulanan bir tedavidir. Bu tedavi yöntemi akupunktur noktalarına arı zehri enjekte edilmesi şeklinde uygulanır. Bu bakımdan arı zehri birçok etkili bileşen içermektedir. Bu bakımdan arı zehri; hyaluronik asit, serotonin, hitamin, dopami, fosfolipaz A2 molekülleri ve adrenalin açısından zengindir. Arı zehrinde bulunan melittin ve apitoksin, en güçlü anti-inflamatuar etkilere sahiptir. Bu yönüyle iltihaplı hastalıklar için oldukça faydalıdır. Arılar bu zehri iğneleri yardımıyla salgılarlar.  Arı zehrinin farklı toplumlarda birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ağustos 2021 Pazartesi 17:45
Arı Zehri Nedir? Arı Zehrinin Faydaları Var Mı?
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Arı Zehri Nasıl Üretilir?

1 gram arı zehiri için yaklaşık 15.000 arı çalışır. Bu açıdan işçi arılar tarafından üretilir. Ayrıca arı zehri elde etmek için arıları biraz incitmeniz gerekir. Bunun için camın altına bir ip yerleştirilir ve arılara enerji sağlanır. Sonuç olarak, arılar zehrini camda bırakır. Bu zehirler arıcılar tarafından toplanır. Bu zehir esas olarak arı zehri reseptörü kullanılarak elde edilir. Bu makinelerin çalışma prensibi çok basittir. Bu cam panele elektrik sağlamak için peteğin girişine bir cam tabakası yerleştirilir. Elektrik akımı geçtiğinde arılar camı deler ve zehir salgılar.

Arı Zehri Faydaları

Şifalı arı zehri insanlara birçok fayda sağlar. Bu nedenle sadece ek olarak değil birçok rahatsızlığın tedavisi için de tavsiye edilmektedir. Arı zehri faydaları ise aşağıdaki şekildedir:

  • Arı zehrinin içindeki mineraller hücre yenileyici etkiye sahiptir. Hücre yapısındaki bu mineraller, bağışıklık sisteminin hastalıklarla savaşmasına yardımcı olur.
  • HIV adı verilen ve AIDS'e neden olan bir virüse karşı vücudu korur. 
  • İltihaplı bölgelerin hızlı iyileşmesini destekler.
  • Arı zehrinin en önemli faydası romatizmal hastalıkları önlemesidir. Romatizma tedavisine ek olarak kullanılır ve çok etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
  • Kardiyovasküler hastalık ve sinir hasarına ek olarak önerilir.

Arı Zehrinde Dikkat Edilecekler

Arı zehri ile tedaviye başlamadan önce arı zehrine karşı alerji testi yapılmalıdır. Tüberküloz, bel soğukluğu, endokardit tedavileri ve hamilelik döneminde arı zehri kullanılmaması gerekir. Fizyoterapist veya doktor gözetiminde bir arı zehri hazırlanarak enfeksiyonlu olan bölgeye arı zehri enjekte edilebilir. Krem ve merhemlerin bileşiminde de kullanılabilir. Bu açıdan arı zehri tedavisi sırasında alkol almamanız önemlidir. Ayrıca süt, beyaz ekmek, krema, pirinç, şeker vb. besinleri tüketmemeniz gerekir. Bunlara ek olarak 1000 ila 5000 mg. C vitamini, 100 ila 300 mg B vitamini kompleksi, 400 IU E vitaminin alınması önerilir. Aynı zamanda arı zehri ile tedaviye en az 6 ay devam edilmelidir.

Vadi Sağdıç

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