Aliağa’da Yıllardır Beklenen Katlı Kavşak Projesi Hayata Geçiyor

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma öncesinde Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Caddesi’nin İnönü Bulvarı ile Hükümet Caddesi arasında kalan yolu trafiğe kapatarak belirli bölgelerde trafik akışını düzenledi. Orta refüj üzerinde bulunan Palmiye ağaçları ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince iş makinaları vasıtasıyla özenle söküldü. Palmiyeler, dikilmek üzere Çaltılıdere’deki belediye fidanlığına götürüldü.



Aliağalıların uzun zamandır beklediği katlı kavşak projesinin eski garaj mevkiinde her geçen gün artan trafik yükünü büyük ölçüde azaltacağını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Belediye olarak uzun zamandır üzerinde çalıştığımız katlı kavşak projemiz bugün itibariyle başladı. İlk etapta çalışmaların hızlı ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için caddenin gerekli bölümleri kapatıldı. Şehir trafiğinde aksaklıkların oluşmaması için belirli yerlerde yeniden düzenlemeler yaptık. Vatandaşlarımızın trafik akışıyla ilgili zorluk yaşamaması ve projenin sağlıklı yürüyebilmesi adına Aliağa Emniyet Teşkilatımızın ciddi bir desteği oldu. Emniyet Teşkilatımızın her mensubuna gösterdikleri özveri ve çaba için çok teşekkür ediyorum” dedi.



“PROJEMİZİ CUMHURİYET BAYRAMINA YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

Katlı kavşak projesinin kent estetiğine uygun olarak sanatsal bir yapıya sahip olacağını ifade eden Başkan Serkan Acar, “Projemiz sanatsal yapı itibariyle yaklaşık olarak Bin metre uzunluğa sahip olacak. Projemizde ilk olarak kazık dikme çalışmalarına başladık. Projemizin bütününde yer alan yaklaşık 600 adet kazığı 45 gün içinde dikmeyi hedefliyoruz. Hemen arkasından sanatsal yapı inşaatına başlayacağız. Katlı kavşak projemizi gece gündüz çalışarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızın 99.yılı kutlamalarına yetiştirmek istiyoruz. Bu süre zarfında trafikte yaşanabilecek birtakım sıkıntıları emniyetimizle birlikte minimize edeceğiz. Trafik nedeniyle oluşabilecek sıkıntı ve gürültü nedeniyle şimdiden Aliağa halkımızın hoşgörüsüne sığınıyorum” dedi.



“ALİAĞAMIZA HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN”

Projenin kazasız belasız tamamlanması temennisinde bulunan Başkan Serkan Acar, “Katlı kavşak projemizi başından beri destekleyen Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ’a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcımız Tamer Osmanağaoğlu’na, AK Parti İzmir İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli’ye ve Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanımız Veysel Şahin’e çok teşekkür ediyorum. Projemizin gerçekleşmesi noktasında önümüzü açarak bizlere öncülük eden başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Karayolları Genel Müdürümüze ve Karayolları Bölge Müdürümüze şükranlarımı sunuyorum. Katlı kavşak projemizin Aliağamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.



