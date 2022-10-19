Aileler İçin “Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı” Gezileri Başlıyor

Zeytinburnu sınırları içerisindeki okullarda eğitim gören ve başarılı olan öğrencileri, yaz tatili boyunca gruplar halinde Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’nda ağırlayan Zeytinburnu Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte sırayı ailelere devrediyor. Zeytinburnu’nda ikamet eden aileler Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’nda misafir ediliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



Kayıt için başvuruların Zeytinburnu Belediyesi‘ne yapıldığı kamp gezisi hakkında detaylı bilgi, 444 1984 numaralı telefondan alınabiliyor. Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı gezilerine katılım için, Zeytinburnu’nda ikamet ediyor olunması ve daha önce Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen kamp gezisi organizasyonuna son 5 yıl boyunca katılmamış olma şartı aranıyor. Gruplar halinde düzenlenecek gezi organizasyonuna tek seferde maksimum 80 kişi dâhil olabilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



