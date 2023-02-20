banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.069,10
ALTIN
1.120,42
DOLAR
18,87
STERLİN
22,75
EURO
20,19
Ağva Bungalov Butik Otel: Nehir Evi
Ağva Bungalov Butik Otel: Nehir...
Zeytinburnu Belediyesi Nurdağını Ayağa kaldıracak
Son Dakika
Zeytinburnu Belediyesi Nurdağını Ayağa kaldıracak
Babacan'dan Hükümete Deprem Soruları, İlk 48 Saatte Kaç Enkaza Müdahale Edildi ?
Son Dakika
Babacan'dan Hükümete Deprem Soruları, İlk...
DEVA Partili Sanem Oktar RTÜK Doğru Yayın Yapan Kurumları Kısıtlamasın
DEVA Partili Sanem Oktar RTÜK...

Ağva Bungalov Butik Otel: Nehir Evi

Nehir evi denildiği zaman akla mavinin her tonu gelmektedir. Ağva Bungalov butik otel de mavinin her tonunu içerisinde bulunduran manzarası ile insanı büyülü harika bir nehir evidir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Şubat 2023 Pazartesi 10:30
Ağva Bungalov Butik Otel: Nehir Evi
banner171

Nehir evi denildiği zaman akla mavinin her tonu gelmektedir. Ağva Bungalov butik otel de mavinin her tonunu içerisinde bulunduran manzarası ile insanı büyülü harika bir nehir evidir. Üstelik bu nehir evinde bir tek mavinin her tonunu değil yeşilin her tonu ve her güzelliğini görebilme imkanına sahip olursunuz. İki nehir arasında yer alan oldukça güzel bir butik oteldir. Kişilerin stresten uzaklaşmasına yardımcı olan aynı zaman da bütün yorgunluklarını da unutmalarına yardımcı olan bir tatil alanıdır. Kısaca tatilin en güzel hali denilebilecek olan bir alandır. Bu nedenle de sıklıkla tercih edilen bir nehir evidir.

Tüm Stres Geride Kalsın

Tatil bütün bir senenin yorgunluğunu ve stresini atmak için oldukça değerlidir. Ağva Bungalov Nehir Evi İstanbul’a oldukça yakın bir konum da yer alır. Bu nedenle de İstanbul’dan oldukça fazla misafiri ağırlamaktadır. Ancak İstanbul dışında yer alan bir çok şehirden de misafirleri bulunmaktadır. İki nehir arasında yer alması nedeni ile de en fazla tercih edilen bir alandır. Alan içerisinde kişilerin yapabilecekleri bir çok aktivite de yer alır. En fazla trekking tutkunlarının vazgeçilmezidir. Doğa ile iç içe olunan bu alan içerisinde yapılabilecek olan en güzel aktivite ise yürüyüştür. Doğanın içerisinde masal diyarı gibi manzara da yürümek hem dinlendirici hem de büyüleyicidir. Manzara eşliğinde yemek yeme olanağı da romantik sahnelere ev sahipliği yapar.

Konforlu Tatilin Adresi

Size hayal ettiğinizin de ötesinde bir tatil yaşatmaktadır. Her yaşta kişiye hitap etmesi nedeni ile ailecek de kolaylıkla tatil yapabilme imkanınız bulunur. Kişilerin kendilerine en uygun olan odaları ya da alanları seçmeleri de mümkündür. 12 ay boyunca hizmet vermektedir. Otelin giriş kısmında yer alan lobi aslında ne kadar güzel bir tatil geçireceğinizi kanıtlar bir niteliğe sahiptir. Odalar oldukça ferahtır. Aynı zaman da nehir kıyısına da oldukça yakın olan nadir oteller arasında yer alır. Nehir kıyısında yer alan iskele de oturarak eşsiz manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz. Çocuklarınızla da oldukça keyifli vakitler geçirmeniz için ellerinden gelen her türlü hizmeti sizlere sunmaktadırlar. Yemek konusunda da oldukça zengin menülere ev sahipliği yapmaktadır. Her türlü damak zevkine hitap eden eşsiz açık büfesi öncelikle gözlerinize daha sonra ise midenize bayram ettirecektir.

Manzara Eşiğinde Aktiviteler

Tatilde aktivite yapmaktan hoşlanan kişiler içinde oldukça doğru bir tercihtir. Nehirin daha çok keyfini çıkarmak isterseniz su bisikleti tam da size göre sakinlik ve huzur eşliğinde oldukça güzel bir aktivite sizleri bekliyor. Bunun yanı sıra yapacağınız doğa yürüyüşlerinde yeşilin her tonu sizi kucaklayacaktır. Doğanın keyfini bisiklet ile çıkarmak isteyenler içinde yapılmış bisiklet yolları yer alır. Balık tutmayı sevenler için balık tutma imkanı da nehir kıyısında sağlanan bir diğer güzelliktir. Nehirin keyfi en güzel yüzerek çıkar derseniz işte size imkan ilk fırsatta sizi bekleyen bu eşsiz manzaraya giderek kendinizi sulara bırakabilirsiniz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deprem İçin Bina Güçlendirme Nasıl Yapılır?
Deprem İçin Bina Güçlendirme Nasıl Yapılır?
Kaya İzmir Thermal & Convention Nasıl Bir Oteldir?
Kaya İzmir Thermal & Convention Nasıl Bir Oteldir?
Sevgililer gününde İstanbul’a yakın gidilecek yerler önerileri
Sevgililer gününde İstanbul’a yakın gidilecek yerler önerileri
İmamoğlu : İstanbulluların Hakkını Kimse Sizden Geri Alamaz
İmamoğlu : İstanbulluların Hakkını Kimse Sizden Geri Alamaz
Kömür Analiz Cihazları Hangi Alanlarda Kullanılıyor?
Kömür Analiz Cihazları Hangi Alanlarda Kullanılıyor?

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169