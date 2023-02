Ağva Bungalov Butik Otel: Nehir Evi

Nehir evi denildiği zaman akla mavinin her tonu gelmektedir. Ağva Bungalov butik otel de mavinin her tonunu içerisinde bulunduran manzarası ile insanı büyülü harika bir nehir evidir. Üstelik bu nehir evinde bir tek mavinin her tonunu değil yeşilin her tonu ve her güzelliğini görebilme imkanına sahip olursunuz. İki nehir arasında yer alan oldukça güzel bir butik oteldir. Kişilerin stresten uzaklaşmasına yardımcı olan aynı zaman da bütün yorgunluklarını da unutmalarına yardımcı olan bir tatil alanıdır. Kısaca tatilin en güzel hali denilebilecek olan bir alandır. Bu nedenle de sıklıkla tercih edilen bir nehir evidir.

Tüm Stres Geride Kalsın

Tatil bütün bir senenin yorgunluğunu ve stresini atmak için oldukça değerlidir. Ağva Bungalov Nehir Evi İstanbul’a oldukça yakın bir konum da yer alır. Bu nedenle de İstanbul’dan oldukça fazla misafiri ağırlamaktadır. Ancak İstanbul dışında yer alan bir çok şehirden de misafirleri bulunmaktadır. İki nehir arasında yer alması nedeni ile de en fazla tercih edilen bir alandır. Alan içerisinde kişilerin yapabilecekleri bir çok aktivite de yer alır. En fazla trekking tutkunlarının vazgeçilmezidir. Doğa ile iç içe olunan bu alan içerisinde yapılabilecek olan en güzel aktivite ise yürüyüştür. Doğanın içerisinde masal diyarı gibi manzara da yürümek hem dinlendirici hem de büyüleyicidir. Manzara eşliğinde yemek yeme olanağı da romantik sahnelere ev sahipliği yapar.

Konforlu Tatilin Adresi

Size hayal ettiğinizin de ötesinde bir tatil yaşatmaktadır. Her yaşta kişiye hitap etmesi nedeni ile ailecek de kolaylıkla tatil yapabilme imkanınız bulunur. Kişilerin kendilerine en uygun olan odaları ya da alanları seçmeleri de mümkündür. 12 ay boyunca hizmet vermektedir. Otelin giriş kısmında yer alan lobi aslında ne kadar güzel bir tatil geçireceğinizi kanıtlar bir niteliğe sahiptir. Odalar oldukça ferahtır. Aynı zaman da nehir kıyısına da oldukça yakın olan nadir oteller arasında yer alır. Nehir kıyısında yer alan iskele de oturarak eşsiz manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz. Çocuklarınızla da oldukça keyifli vakitler geçirmeniz için ellerinden gelen her türlü hizmeti sizlere sunmaktadırlar. Yemek konusunda da oldukça zengin menülere ev sahipliği yapmaktadır. Her türlü damak zevkine hitap eden eşsiz açık büfesi öncelikle gözlerinize daha sonra ise midenize bayram ettirecektir.

Manzara Eşiğinde Aktiviteler

Tatilde aktivite yapmaktan hoşlanan kişiler içinde oldukça doğru bir tercihtir. Nehirin daha çok keyfini çıkarmak isterseniz su bisikleti tam da size göre sakinlik ve huzur eşliğinde oldukça güzel bir aktivite sizleri bekliyor. Bunun yanı sıra yapacağınız doğa yürüyüşlerinde yeşilin her tonu sizi kucaklayacaktır. Doğanın keyfini bisiklet ile çıkarmak isteyenler içinde yapılmış bisiklet yolları yer alır. Balık tutmayı sevenler için balık tutma imkanı da nehir kıyısında sağlanan bir diğer güzelliktir. Nehirin keyfi en güzel yüzerek çıkar derseniz işte size imkan ilk fırsatta sizi bekleyen bu eşsiz manzaraya giderek kendinizi sulara bırakabilirsiniz.