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Afet mağduru hayvanlar için HAÇİKO Yaşam Çiftliği kuruluyor!

Orman yangınlarında en büyük zararlardan birini de hayvanlar gördü Afet mağduru hayvanlar için HAÇİKO Yaşam Çiftliği kuruluyor Yangından ve selden zarar gören canları HAÇİKO kurtarıp, çiftlikte yaşatacak

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ağustos 2021 Cuma 16:24
Afet mağduru hayvanlar için HAÇİKO Yaşam Çiftliği kuruluyor!
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Köşe yazarı Ömür Gedik’in kurucu başkanı olduğu Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO), afet bölgelerinde kalabalık bir ekiple arama, kurtarma, tedavi ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Manavgat, Antalya, Marmaris ve Bodrum’da yangın bölgelerinde sahada olan HAÇİKO’nun bir diğer ekibi de Van’daki sel felaketinde görev yapıyor ve selden etkilenen hayvanları kurtarıyor.

HAÇİKO afet bölgelerinden kurtarıp tedavi ettikleri hayvanların kalan ömürlerini huzur içinde geçirecekleri HAÇİKO Yaşam Çiftliği’ni kuruyor. 

İstanbul’da 20 dönüm arazi üzerine yayılacak olan çiftlikte tedavi, kısırlaştırma, barınma ve sahiplendirme ünitelerinin yanı sıra çocuklar için eğitim binası ve hayvan sevgisi müzesi de bulunacak.

HAÇİKO’nun yardım çağrılarını ve görsellerini Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Cansel Elçin, Hande Yener, Çağla Şikel, Burcu Esmersoy, ve Celil Nalçakan gibi ünlü isimler de paylaşarak destek verdi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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