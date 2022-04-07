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“Adam” İşte Ekrem İmamoğlu Belgeseli Yayınlandı

Halkın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile alakalı ne düşündüğü hakkında arşivinde en çok video üreten Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner ‘in 2012’den bu yana arşivinden yararlandığı görüntülerden Ekrem İmamoğlu ile akalalı yapılan en kapsamlı belgesel 31 Mart 2022 Saat :18.00 da 180.000.000 Abonesi ve 105.000.000izlenmesi olan İstanbul Times Tv Ozel Youtube kanalında yayınladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Nisan 2022 Perşembe 16:14
“Adam” İşte Ekrem İmamoğlu Belgeseli Yayınlandı
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ÇETİNER: ARAMIZDA KALMASIN PROG

RAMININ YAPIMCISI VE SUNUCUSU KADİR KARAKAYA ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Aramızda Kalmasın programının bugünkü konuğu İstanbul Times Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni-Gazeteci-Yazar yönetmen Hüseyin Çetiner.

Hüseyin Bey Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İle Alakalı Belgesel yapmak nerden aklınıza geldi ?

Ekrem Başkanı bir siyasi partinin Beylikdüzü Belde Koordinatörü iken adını duyuyordum.

İmamoğlu 2013 yılında gazetemizin 6. Kuruluş yıl dönümünde yaptığı halk odaklı çalışmalarından dolayı yılın İlçe Başkanı plaketini almaya hak kazanmıştı.

O günden bu yana başkanı bir gazeteci olarak yakından takip ediyorum başkanımızı. Hakkında detaylı bir belgeselin olmayışı beni bu belgeseli hazırlamaya yöneltti.

Belgeselin hazırlanma süreci nasıl oldu ?

Gazete ve TV olarak İstanbul’un siyasi yaşamı ilk alakalı son 15 yıl ile ilgili ciddi bir yazılı ve görsel arşive sahibiz.

Eylül 2021’de Ekrem İmamoğlu ile alakalı detaylı bir belgesel hazırlama fikri bende oluştu.

Özellikle ülkemizin 7 bölgesinde halka Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor sorusunun cevabı için bütün belgelerle gidip yüzlerce seçmene sorumuzu sorduk. Güzel ve ilginç cevaplar belgeselimiz renkli yanlarından oldu.

Sayın İmamoğlu’nun köyüne ilçesine ve iline giderek orada da yakınları ve komşuları ile konuştunuz neler yaşandı ?

Bir kişi hakkında bir belgesel hazırlayacaksanız mutlaka o kişinin doğduğu ve yaşamının bir sürecinin geçirdiği yerlere gidip ilgili kişiler ile konuşmazsanız o belgesel eksik ve yavan olurdu.

Biz de ekip olarak detaylı bir Karadeniz seyahati yaptık. Trabzon çekimleri için Ekrem Başkanın amcası Sayın Murat İmamoğlu bize çok yardımcı oldu. İmamoğlu ailesine ilgi alaka ve yardımları için teşekkür ederim.

Belgesel ile alakalı biraz bilgi alabilir miyiz ?

Belgeselde bugüne kadar Ekrem İmamoğlu ile alakalı hiçbir yerde yayınlanmayan görüntüler var.

Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Ankara, Antalya, Ankara, İstanbul ve Tekirdağ’da güzel röportajlar yaptık. Bu belgeselde buralarda yaptığımız seçmen görüşleri var.

Son olarak neler söylemek istersiniz ?

Ekip olarak bu tür belgeselleri hazırlama imkan ve altyapımız var.

İstenmesi halinde başta büyükşehir belediye başkanlarımız olmak üzere bütün belediye başkanlarımıza bu tür çalışmaları yapabileceğimizi burada ifade ederek herkese iyi seyirler diliyorum.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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