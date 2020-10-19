Abdullah Sevim’den Evsizler Çıkışı:“Onlar Sokakta, Yetkililer Kulaklarının Üstüne Yatıyor!”

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, İstanbul’da yaşayan evsizlere dair açıklamalarda bulundu. İstanbul’da yaşayan evsizlerin 10 bine yaklaştığını, kamunun bu konuda yaptıklarının yetersiz olduğunu ifade eden Sevim, 7 maddelik çözüm önerisini de kamuoyuyla paylaştı.

Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Başkan Sevim, şu ifadeleri kullandı:



“İSTANBUL’UN EVSİZLERİ…

ONLAR SOKAKTA, YETKİLİLER KULAKLARININ ÜSTÜNE YATIYOR!

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Ekim ayının ortalarındayız. Henüz havalar soğumamış olmasına rağmen, bunun çok uzun sürmeyeceği aşikar!

Sıcak havalarda da yaşam için uygun olmayan sokaklar, kışın çok daha zor şartları barındırıyor!

Sadece ısınmak için yakılan bir ateş, hayatlarına mal olabiliyor.

Üstelik sanılanın aksine, evsizlerin çok azı suça bulaşıyor!



İl Başkanlığı olarak yayınladığımız Evsizler Raporu’na göre;

İstanbul’da 8 ila 10 bin arasında evsiz bulunuyor. Evsizler genellikle metro, metrobüs duraklarında, cami avlularında, parklarda ve metruk binalarda yaşıyor. En fazla Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde evsiz bulunuyor.

Evsizlerin yaklaşık 3’te 2’si çalışabilecek kadar sağlıklı. Biz Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı olarak, yaklaşık 1 yıldır hemen her platformda uyarılarımızı yapıyoruz. Teşkilat kademeleri olarak, İstanbul sokaklarını dolaşıyor, evsizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Ancak, bu çabalarımız, iyi niyetli adımlar olmaktan öteye gitmiyor/gidemiyor. Kamu yönetimi ciddi bir şekilde bu işe maalesef eğilmiyor. Belediyelerin, havanın çok soğuduğu dönemlerde spor salonları ve kültür merkezlerindeki birkaç günlük barınma yardımı kesinlikle sadra şifa olmuyor! Öte yandan, evsizler hastalık, hırsızlık gibi gerekçelerle de buralara gelmek istemiyor! Özetle İstanbul’un evsizleri, halen çözüm bekliyor. Onlar sokakta yattıkça, yetkililer de kulaklarının üstüne yatıyor!

Ancak hükümet ve belediyeler bu konuda adım atmamakta adeta inat ediyor!

Oysaki bu konunun çözümü sanıldığı kadar zor değil.

Herkes elini vicdanına koymalı…

Lükse, şatafata harcanan paralarla bu konu çok rahat halledilebilir!

Asılan pankartlar bir araya getirilse, evsizler için çadır kent dahi yapılabilir!

Artık hükümet de, belediyeler de şova değil icraata yönelsin!



Ben de Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı olarak çözüm önerilerimizi ifade etmek, kamuoyunun bu konuya dikkatini çekmek ve havalar soğumadan çözüm yolunda adım atılmasını istiyorum:

1. İlk olarak, tüm evsizler için belediyeler otellerde konaklama imkanı sağlasın.

2. Tüm evsizler için hızlıca rehabilitasyon programı uygulansın.

3. Kamu, evsizler için özel istihdam olanakları ve kotaları sağlasın.

4. Madde bağımlılığına karşı daha etkin mücadele verilsin.

5. Yeni vakaların önüne geçmek üzere, barınma evleri kurulsun.

6. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile tüm belediyelerde Evsizler Birimi oluşturulsun.

7. Tüm evsizlere Hayat Kart verilsin, bu kart ile berber, hamam, aşevi, ulaşım, belli günlerde otel ve sağlık hizmetlerini evsizler ücretsiz alabilsin.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)