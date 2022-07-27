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6 Ayda 226 Bin 793 Trafik Kazası

Geçen ay ülkemizde 39 bin 747 trafik kazası yaşanırken, 2022 yılının ilk 6 ayında toplam 226 bin 793 kaza meydana geldiği görüldü. Bu kazaların 88 bin 223’ünün sürücü kaynaklı sebeplerden dolayı oluştuğu görüldü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:08
6 Ayda 226 Bin 793 Trafik Kazası
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2022’NİN İLK YARISINDA 10 MİLYONDAN FAZLA TRAFİK CEZASI

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı (trafik.gov.tr) verilerinden elde edilen bilgilere göre 2022 yılının ilk 6 ayında toplam 226 bin 793 trafik kazası yaşanırken, bu kazaların 88 bin 223’ünün sürücü kaynaklı sebeplerden dolayı meydana geldiği görüldü. Kazaya neden olan diğer unsurlar ise yaya, araç, yol ve yolcu olarak belirlendi. Bu kazalarda 920 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 127 bin 619 kişi ise yaralandı. Ülke genelinde uygulanan trafik cezalarının adetsel dağılımı incelendiğinde ise yaya, yolcu, sürücü ve araç plakası olmak üzere bu süre zarfında 10 milyon 267 bin 990 ceza kesildiği saptandı. En çok trafik cezasının ise 8 milyon 417 bin 176 ile araç plakalarına kesildiği gözlendi.

CEZALARA GELEN ARTIŞ GÜNDEMDE

Medya takip kurumu Ajans Press, trafik kazaları ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini çıkardı. Ajans Press’in yazılı ve online basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2022 yılı içerisinde trafik kazaları ile alakalı basına 104 bin 63 haber yansıdığı tespit edildi. Yapılan haber incelemesinde trafik kazalarının en çok yerel yayınlarda yer aldığı görüldü. Kesilen trafik cezaları da yine medyada yer alan diğer başlıklar arasında yer alırken, 2022 yılı itibariyle trafik cezalarına gelen zamlar medyada en çok konuşulan içerikler arasında başı çekti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/İTHA

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