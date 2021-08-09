45 yaş üzerinin dijital alışkanlıkları değişti

Genç nüfusun e-ticarette ana hedef kitle olduğu bilinse de, yatırımcılar şimdiden geleceğe yönelik planlar yapmaya başlamış durumda. Bugünün genç ve orta yaşlı hedef kitlesinin bir süre sonra yaşlı tüketiciye dönüşeceğini hesaba katan e-ticaret platformları, yatırımlarını bu yönde yapmaya ve web sitelerini yaşlı insanların kullanımına uygun bir yapıya dönüştürmeye çabalıyor.

Mobil cihazlardan ziyaret 3,3 kat arttı

45 yaş ve üzeri kitlenin teknoloji ve e-ticaret kullanımı oranında artış olduğunu söyleyen e-ticaret platformu İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, 2021 yılının ilk 6 ayını şöyle değerlendiriyor: “45 yaş ve üzeri kullanıcı kitlemizin, toplam kullanıcı kitlemiz içindeki oranı %8’den fazlaydı. Bu oran, 2020 yılının ilk 6 ayında %4 seviyesindeydi. 45 yaş ve üzeri kitlenin %30’u kadın kullanıcıydı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında 45 yaş ve üzeri kadın kullanıcıların sayısı, 3,1 kat arttı. Aynı dönemde, 45 yaş ve üzeri kullanıcı kitlemizin %64’ü, mobil cihazlarını kullanarak internet sitemizi ziyaret etti. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, 45 yaş ve üzeri kullanıcı kitlemizin mobil cihazlardan internet sitemizi ziyaret etme oranı 3,3 kat arttı.”

45 yaş ve üzeri kitlenin alışveriş sayısı %78 arttı

2021 yılının ilk 6 ayının, geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında büyük bir oranda arttığını belirten Erzen, sözlerine şöyle devam ediyor: “45 yaş ve üzeri kitlenin internet sitemizde gerçekleştirdiği tekil alışveriş sayısı %78 arttı. 45 yaş ve üzeri kitlenin en çok tercih ettiği ürün kategorileri sırasıyla; Hazır Sistemler, bilgisayar bileşenleri, bilgisayar aksesuarları, cep telefonları, LED ekran televizyonlar ve notebook bilgisayarlar oldu. 45 yaş ve üzeri kitlenin illere göre dağılımına baktığımızda ise, ilk 5 ilin sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Konya olduğunu gözlemliyoruz.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)