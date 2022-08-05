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1905 AGS’den Anıtkabir Ziyareti

1905 AGS (Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Bayraktar ve Yönetim Kurulu Anıtkabir'i ziyaret etti. 1905 AGS'nin Haziran ayında gerçekleşen Olağan Genel Kurulunda seçilen yeni Yönetim Kurulu,Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret ederek, Atatürk’e saygı ve bağlılıklarını bildirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ağustos 2022 Cuma 12:03
1905 AGS’den Anıtkabir Ziyareti
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Dernek üyelerinin de katıldığı ziyarette 1905 AGS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Bayraktar, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı: 1905 AGS Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları olarak 18.yılımızda bir kez daha ilkelerinize bağlılığımızı göstermek için huzurunuzda olmaktan büyük onur duymaktayız.

1905 AGS Ailesi olarak fikrinizi ve ilkelerinizi özümseyerek, bize armağan ettiğiniz bu güzel vatana canımız pahasına sahip çıkacağımıza ant içeriz. Bu vesile ile zatıalinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Açtığın yolda, gösterdiğin hedeflere durmaksızın, yorulmaksızın ilerleme kararındayız. Türkiye Cumhuriyeti savaş meydanlarında sergilenen kahramanlıklarla, ecdadımızın gösterdiği fedakârlık ve mücadele azmi ile kurulmuştur. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yıl dönümüne yaklaştığımız bu günlerde şüheda kanlarıyla sulanmış bu kutsal emanete sahip çıkmak; bizim en büyük sorumluluğumuzdur.

Sonsuza kadar ay yıldızlı al bayrağımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Sizi minnet ve özlemle anıyoruz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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