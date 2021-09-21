1,5 yılın ardından okula uyum nasıl sağlanır?

Yüz yüze eğitime uyum için sabırlı olunmalı Pandemi nedeniyle uzun bir ara verilen yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber öğrencilerin motivasyon sorunuyla karşılaşabildiğini belirten uzmanlar, çocuğa süre tanınmasını ve ailelerin sabırlı olmalarını tavsiye ediyor. Uzmanlara göre aileler, motivasyon sağlamak için çocukları ile yaşadıkları zorlukları ve onların nasıl çözülebileceğini mutlaka konuşmalı. Ufak gruplar halinde arkadaşlarıyla görüşmelerine olanak sağlanmalı. Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi’nden Uzman Klinik Psikolog Duygu Barlas, uzun bir aradan sonra başlayan yüz yüze eğitimde ortaya çıkan motivasyon sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sınıf kurallarına dönülmesi zorlayabilir Pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra çocukların yüz yüze eğitime başladığını hatırlatan Duygu Barlas, “Uzun bir aradan sonra okulların açılması çocuklarda çeşitli uyum sorunlarını beraberinde getirebilir. İlk olarak aylardır örgün eğitim sisteminden uzak kalan çocuğun derse katılım ortamı değişeceği için tekrardan sınıf ortamına uyum gösterme zorlukları yaşaması beklenebilir. Evinde bilgisayar karşısında ders dinlemeye alışan çocuğun tekrardan sınıf ortamına ve sınıfın kurallarına dönmesi sürecinde zorluklar baş gösterebilir.” uyarısında bulundu. Sosyal uyum sorunları yaşanabilir İkinci olarak çocuğun okulu ile evi arasındaki mesafe fazla ise çocuğun tekrar okuluna ulaşmak için uzun mesafe yol gitme gibi bir durum ile karşı karşıya kalacağını kaydeden Duygu Barlas, şunları söyledi: “Bu yüzden, bir süredir eğitime bilgisayar üzerinden ulaşan çocuk tekrardan “trafik” gibi bir stresör ile tekrardan baş etme durumunda kalabilir. Ayrıca, pandemi sürecinde okul ve ev arasındaki mesafe ortadan kalktığı için çocuğun eğitim için uyanma saati de değişim göstermişti. Şimdi tekrardan daha erken bir saatte uyanması gereken çocuğun bu konuda da uyum göstermesi zaman alacaktır. Üçüncü olarak uzun okul saatlerine uyum sorunundan söz edilebilir. Akranlarından uzun süredir ayrı kalan çocuğun sosyal açıdan da uyum sorunları yaşaması beklenmektedir. Özellikle kişilerarası ilişkileri düzenlemede zorlanan çocukların bu konuda daha fazla zorlanacakları öngörülmektedir.” Çocukların bu yeni dönemde okul motivasyonlarını artırmaları konusunda ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Duygu Barlas, okula gitme, ders dinleme konusunda ciddi bir motivasyon kaybı yaşayan çocuğun aniden değişmesi ve eski motivasyonunu yakalamasını beklemenin çok gerçekçi olmayacağını kaydetti. Çocuğa süre tanınmalı ve sabır gösterilmeli Neredeyse 1.5 yıldır olağanüstü bir durum yaşandığını ifade eden Duygu Barlas, “Çocuklar henüz kendilerini yeni nesil eğitime alıştırmışken, şimdi tekrardan eski nesil eğitime geçiş yapılmaktadır. Bu ve diğer sebeplerden ötürü çocukların motivasyonlarının istenilen seviyeye gelmesi için bir süre sabır gösterilmesi gerekecektir. Çocuğun motivasyonunu arttırmak için çocuğa öncelikle motivasyon düşüklüğünün doğal olduğu hatırlatılmalı ve kendisine zaman vermesi söylenmelidir. Daha sonra kendisine gerçekçi ve yapabileceği ufak hedefler belirlemesine yardımcı olunmalıdır. Örneğin çalışma saatleri, ders yapma miktarı gibi konularda çocuğun yapabileceği hedefler belirlenmelidir. Çocukların bu dönemdeki duygularının kabul edilmesi ve kapsanması da uzun vadede çocuğun motivasyonunu arttırıcı etkiye sahiptir.” diye konuştu. Motivasyon için bu önerilere kulak verin! Uzman Klinik Psikolog Duygu Barlas, motivasyon arttırılırken dikkat edilmesi gereken noktaları şu şekilde sıraladı: *Çocuklarının yeni bir duruma uyum gösterirken yaşadıkları duyguların ve davranışların başlangıçta doğal olduğunu kabullenmeliler ve bunu çocuklarına söylemeliler. *Çocukları ile okul çıkışında mutlaka çok soru sormadan sohbet etmeliler. Yaşadıkları sıkıntılarını yargılamadan dinlemeli ve destek olduklarını hissettirmeliler. *Çocukları ile yaşadıkları zorlukları ve onların nasıl çözülebileceklerini mutlaka konuşmalılar. *Yeni düzene geçişi mutlaka ufak değişiklikler ile başlatmalılar. *Yeni düzen konuşulurken çocuklarının fikirlerini almaları çocuk-ebeveyn iş birliğini arttıracak ve uyum sürecini kolaylaştıracaktır. *Eğer mümkün ise sınıfa uyum için öğretmenleri ile iletişimde kalmalılar. *Daha sık ufak gruplar halinde arkadaşları ile görüştürülmeliler. Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)