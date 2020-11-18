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Vaniköy Camisi Yangını Elektrik Tesisatından Çıktı

Pazar günü Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'ni kullanılamaz duruma getiren yangının çıkış nedeni tespit edildi. İBB İtfaiyesi’nin yaptığı inceleme sonucunda yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı anlaşıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Kasım 2020 Çarşamba 10:18
Vaniköy Camisi Yangını Elektrik Tesisatından Çıktı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiyesi, 15 Kasım’da Vaniköy Camisi’nde yangın başladığı ihbarı üzerine harekete geçerek olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk etti. Üsküdar, Kadıköy ve Ümraniye istasyonlarının müdahalesine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler de denizden destek verdi. Yoğun çaba sonrası yangın söndürülerek olay yerinde inceleme gerçekleştirildi. İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerin yaptığı incelemelerde yangının elektrik tesisatından meydana geldiği anlaşıldı. Yangının, tesisat kablolarında oluşan elektriksel ısınmadan kaynaklandığı sonucuna varan Yangın Raporu şu şekilde:

“Camide meydana gelen yanma olayına yapının çevresinden ve merdiven araçları ile havadan çatı kısmına tarafımızdan müdahale edilmiştir. Kıyı emniyete ait üç adet kurtarma botu deniz tarafından yangına müdahale çalışmasında bulunmuşlardır. Yangın kısa sürede kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları yapılmıştır. Binanın cami ve lojman olarak kullanılan ahşap olan kısımları ile dahilindeki eşyalar, çatısı ve elektrik tesisatı tamamen yanmaktan, kagir olan kısımları ve minarenin sıvaları dökülmekten binanın ön cephe bahçesinde bulunan çınar ağacı kısmen yanmaktan zarar görmüştür. Ayrıca caminin doğu cephesinde park halindeki yasal sahibi tespit edilemeyen 34… plaka sayılı Alfa Romeo marka aracın muhtelif kısımları aşırı hararet nedeniyle kavrulmaktan zarar görmüştür.

Yangının seyri ve söndürülmesine müteakip yapılan araştırma ve inceleme neticesinde; cami dahilinde bulunan lojman sakinleri tarafından bir koku hissedilerek güney cephedeki yalının teknik personeli ile cami dahili kontrol edilerek elektrik sigortalarının kapatıldığı öğrenilmiştir. Mahalinde yapılan araştırmada yangın başlangıç ve ağırlık sebebinin camiye girişe göre sol asma kat 2. pencere civarı olduğu tespit edilmiştir. Bu bölümde yapıla araştırmada; camiye girişe göre sol duvarda elektrik dağıtım panosunun olduğu, devamındaki pencere boşluğunda elektronik ses sistemi, kamera kayıt cihazı ve klima ünite tesisatı bulunduğu görülmüştür. Bu bölgeden dağılan ve ahşap kaplamaların arasından geçen çoklu elektrik tesisat kablolarında oluşan elektriksel ısınma sonucu izolasyonlarının tutuşmasıyla (Bu kısımdaki tablo kesitlerinde, renk değişimi, yapışma, boncuklanma vb. emarelere rastlandığı) yanmanın başladığı, ahşap döşeme malzemeleri ve çatıya sirayet ederek binanın tamamına yayılması neticesinde yangın olayının meydana geldiği kanaatine varılmıştır.”

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