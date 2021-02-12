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Üsküdar’ın 16 Mahallesindeki Dönüşüm Planı İptal

Üsküdar’ın 16 mahallesindeki dönüşüm planları konut ağırlıklı olarak imara açıldığı ve Boğaziçi alanındaki koruma ve kullanma dengesini bozduğu gerekçesiyle İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Şubat 2021 Cuma 12:40
Üsküdar’ın 16 Mahallesindeki Dönüşüm Planı İptal
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Üsküdar’ın Kandilli, Kuleli, Küçüksu, Çengelköy, Güzeltepe, Bahçelievler, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Kirazlıtepe, Küplüce, Beylerbeyi, Burhaniye, Ferah, Kısıklı, Kuzguncuk ve İcadiye mahalleleriyle ilgili dönüşüm planlarıİstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme, planların konut ağırlıklı olarak imara açıldığını, Boğaziçi alanındaki koruma ve kullanma dengesinin bozulduğunu belirterek dava konusu planlarda kamu yararı bulunmadığına hükmetti.

Üsküdar Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Eylül 2016’da oy çokluğuyla kabul edilmişti. Üsküdar Belediyesi’nin 16 mahalleyi kapsayan planına göre yapılaşmanın yoğun olduğu alanlar yeşil alan, kamu hizmet alanı, park, bahçe alanına çevrilecek, yapılaşma olmayan alanlar da imara açılacaktı. Söz konusu plan tartışmaları da beraberinde getirmişti. Dönüşüme dahil edilen bölgelerde imar izni artırılmış, planlar askıya çıkarılmadan şirketlerin mahalle sakinleriyle sözleşme imzaladığı belirtilmişti. Planların Üsküdar’ı bir şantiye alanına çevireceği de eleştiriler arasındaydı.

Bilirkişi raporu: Kamu yararına aykırı
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi söz konusu planların iptali istemiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne karşı dava açmıştı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi davayı Kasım 2020’de karara bağladı. Kararda, mahkeme tarafından yaptırılan keşif-bilirkişi incelemesine yer verildi. İnceleme sonucunda dava konusu parsellerin konut ağırlıklı imara açıldığı, bunun da kamu yararı ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu belirtildi. Söz konusu planda konut ağırlıklı imara açılan alanların artmasının, buna karşın kentsel, sosyal donatı alanlarının azaltılmasının Boğaziçi alanındaki koruma-kullanma dengesinin sürdürülebilirliği açısından olumsuz sonuçlar doğuracağı vurgulandı.

Mahkeme de planın şehircilik esasları, planlama teknikleri ve kamu yararı yönünden hukuka uygun olmadığına hükmederek dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

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