Üsküdar’da 9. Mezuniyet Coşkusu!

Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenen 9. Dönem mezuniyet töreninde heyecan ve coşku bir arada yaşandı. Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Furkan Tarhan ve TARHAN-İDER Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Tarhan’ın da katıldığı törende Rektör Yardımcısı ve Mezuniyet Organizasyonu Koordinatörü Prof. Dr. Sevil Atasoy ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Koçak’ın da aralarında yer aldığı akademisyenler de hazır bulundu.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, açılış konuşmasında yeni mezunlara tavsiyelerde bulundu.

Üsküdar Üniversitesi ailesinin pandemiden sonraki ilk mezuniyet töreninde bir araya geldiğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Pandemi döneminde üniversite öğrencisi olanlara artık gazi demek istiyorum. Üniversiteyi zor şartlarda okudular. Kısmen üniversitede oldular, kısmen online dersler aldılar çevrimiçi olarak takip ettiler. Pandemi sürecinde biz üniversite olarak hızlı bir reaksiyon aldık. Çevik davrandık, hızlı bir şekilde online olarak canlı dersleri yaptık. Hiç videodan dersler yapmadan, hocalarımız büyük fedakârlık gösterdiler. Dersleri online olarak, canlı olarak dersleri, devam ettirdik ve bir şekilde eğitim kalitesini düşürmeden eğitimi yapmaya çalıştık. Çok şükür pandemiyle ilgili süreç de kontrol altında gidiyor. Hemen hemen artık bu konuda bu büyük toplantıyı yapabilecek seviyeye geldik. Bu nedenle aynı zamanda hepinize ve insanlığa geçmiş olsun da demek istiyorum.” dedi.

Üniversite eğitiminin bir maraton olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Genç arkadaşlarımız için bu mezuniyet töreni, insanın hayatındaki çok önemli dönemeçlerden birisi. Artık öğrencilik bitiyor, öğrenciliğin özgürlük boyutu var, ders çalışmanın dışında sorumluluk boyutu daha az. Mezun olduktan sonra biraz özgürlük kısıtlanıyor, sorumluluk boyutu daha fazla ortaya çıkıyor. Bu nedenle mezun olanlara aynı zamanda hayatın gerçeklerine hoş geldiniz de demek istiyorum. Çünkü mezuniyet öncesi dinamikle, mezuniyet sonrası dinamik aynı olmuyor biliyorsunuz. Buna da uyum sağlamayı başaranlar, okulda başarılı olanlar sosyal hayatta da başarılı oluyorlar, meslek hayatında da başarılı oluyorlar aile hayatında da başarılı oluyorlar.” dedi.

Üniversite olarak amaçlarının sadece teknik ve akademik becerileri öğretmek olmadığını, aynı zamanda yaşam becerilerini de öğretmek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Sosyal becerileri, duygusal becerileri size öğreterek hayatta da hem başarılı hem mutlu hem iyi şeyler yapan mezunlar olmanız yönünde strateji geliştirmiştik. Bunu da uygulamaya çalıştık bu strateji içerisinde 21. yüzyılın becerileri var. Yenilikçilik, girişimcilik becerileri var. Biraz önce söylediğim gibi yaşam becerileri var. Bu yaşam becerileri derslerini biz, üniversite ilk kurulduğu zaman 2013’te pozitif psikoloji dersi olarak kurduk. Sonra 2015’te Harvard başlattı. Sonra 2018’de Yale Üniversitesi başladı. Şimdi artık gelişmiş ülkelerde, ortaokul liselerde bu dersler var. Mindfulness yani farkındalık dersleri olarak sadece üniversitelerde değil, oralarda da okutuyorlar.” diye konuştu.

Hayat becerilerini öğretmenin önemini vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Hayat becerilerini öğretmezsek, sadece teknik becerileri öğrenen gençler yanlış şeyler yapıyorlar. Bu yaşam becerileri dersinin içeriğine baktığımız zaman, ne öğretiyor? Kendini tanımayı öğretiyor, empatiyi öğretiyor, bağışlayıcılığı öğretiyor, yardımlaşmayı öğretiyor, paylaşmayı öğretiyor.” dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şöyle devam etti: “Bunlar zaten bizim Anadolu irfanının gerçekleri. Biz bunu bilimsel metodoloji içerisinde sunmaya çalıştık ve pozitif psikoloji derslerinde de sunduk. Bununla ilgili ciddi literatüre katkı sağladık ve bunun ilk sonuçlarını da akademik alanda aldık. Enteresan bir şey yaşadık. Mesela dünyada Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir gelişme programı var. O program içerisinde tanımlamam 17 tane etiket var. O 17 etiketten, iki etiketi Üsküdar Üniversitesi aldı. 2021 – 2022 yılı bu nedenle bizim için uğurlu geldi.” dedi.

Etiketlerden birinin Quality Education yani “eğitim kalitesi” etiketi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Dünya standartlarına uygun eğitim kalitesi verdiğimizi kanıtlamış olduk. Dünyada Time Higher Education (THE), Birleşmiş Milletler’in standartlarını kullanan bir kuruluş geçtiğimiz Nisan ayında bize uluslararası standartlarda bu etiketi bize resmi olarak verdi. Diğer etiket de Good Health and Well Being etiketi. Türkçe karşılığı iyi sağlık iyi oluş demek. “İyi sağlık ve iyi oluş” etiketini de almaya hak kazanmamızın en büyük sebebi gençlere birinci sınıftan itibaren yaşam becerilerini öğretmemiz. Bunu da belgeleyince almış olduk. Bu etiketi almak kolay değil.” dedi.

Bu konuda proaktif olmalarının dünyanın gidişini bazı konularda ön görebilmelerinin önemli bir katkısı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, dünya üniversiteleri içerisinde ilk 500’e giren vakıf üniversitelerinden biri olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Bu sene biz yine bir sürpriz yaşadık. SCIMAGO diye derecelendirme kuruluşu var. THE kuruluşundan hariç. SCIMAGO da Scopus veri tabanında yapılan bir araştırma endeksinde dünya üniversitelerini derecelendiriyor. Dünya üniversitelerini derecelendirirken Türkiye’de de 500’ün altına giren vakıf üniversitesi dört tane var. O dört üniversiteden biri de biziz. Dünyada ilk 500 üniversiteye giren, araştırma endeksi puanı yüksek olan üniversiteyiz. Dünyada 5 araştırma endeksinde uluslararası bir derecelendirme kuruluşu tarafından ilk 500’e girdik. Hatta bizim sıralamamız 398, web sayfamızda da vardır, buna girdik.”

Ayrıca güzel bir haberin de UNESCO’dan geldiğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “UNESCO, TWAS programı var. UNESCO mükemmeliyet merkezleri belirliyor. UNESCO Temsilcisi üniversitemizi ziyaret etti. Bizi nörobilim alanında mükemmeliyet merkezi olarak ilan ettiler, yayınladılar. Türkiye’deki tek mükemmeliyet merkezi olan üniversiteyiz. UNESCO TWAS kuruluşu tarafından tanımlanmış ve burada nöro bilim dünyada postdoc olarak nörobilim yani doktora sonrası eğitim göndermek üzere bize öğrenci gönderme kararı aldı.

Bu sene bir güzel haberin daha Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan geldiğini ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bunu Sayın Bakanımız Mustafa Varank açıkladı. Türkiye’deki patent alan üniversitelerin listesini yayınladılar. Biz vakıf üniversiteleri arasında ikinci olarak bu sene 12 tane patent almışız. Türkiye’de 200 üniversite arasından, vakıf üniversiteleri arasından ikinciyiz patentte. Burada ben bu patent için başvuran, çalışan hocalarımıza özellikle teşekkür ediyorum ve burada bizim kurduğumuz teknoloji transfer ofisi var, kuluçka merkezimiz var. Biliyorsunuz Teknopark’ın bir öncesi. Kuluçka merkezimizde bununla ilgili patentten sorumlu bir görevlimiz var. Projeden sorumlu görevlimiz var. AR-GE’yle ilgili konularda görevli bölümlerimiz var. Tüm TÜBİTAK standartlarına uygun teknoloji transfer ofisi kurmamızın ilk sonuçlarından birisi oldu. Bu kuluçka merkezimiz, teknoloji transfer ofisimizin ve hocalarımızın ciddi şekilde sahip çıkmasıyla yürüyor. Yani hocalarımız sahip çıkmasa bizim bu sonuçları almamız mümkün değil. Ben burada öğrencilerimin nezdinde onları yetiştiren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Emekleri çok önemli. Aynı zamanda öğrencilerimizi buraya getirip bize emanet eden devamlı onların arkasında olan eli öpülesi annelere, babalara ve bütün büyüklerine de hepinize minnet ve şükranlarımı belirtmek istiyorum. Onlar da sağ olsunlar, var olsunlar.” diye konuştu.

Üniversite olarak şu an 30 bin civarında mezun verdiklerini, şu anda 23 bin öğrencilerinin olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “6 fakülte var, 1 meslek yüksek okulu var, 5 enstitü var. 600’ü aşkın akademik kadromuz, 39 lisans bölümümüz, 59 ön lisans bölümümüz, 46 yüksek lisans bölümümüz, 14 doktora bölümümüz, 86 tane laboratuvarımız var resmi olarak tanımlanmış ve bizim uygulama ortağımız NPİSTANBUL Hastanesi var. Bu da Avrupa’da ikinci, Türkiye’de ilk olan nörobilim hastanesi, beyin hastanesi olarak hizmet veriyor. Bu hastane şu anda uluslararası alanda da ciddi şekilde faaliyet gösteriyor. Şu anda hasta yataklarının neredeyse 3’te birine yakını uluslararası hastalarla yürüyen bir hastane olarak da öğrencilerimizin hizmetinde. Hem stajyerler hem de bu sene Tıp Fakültemizin 4. Sınıfında okuyan öğrencilerimiz burada staj yapacaklar. Daha sonra intern yapacaklar.” dedi.

Üniversite olarak dünya standartlarında değil, dünya standartlarının üstünde olmayı hedeflediklerini vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Dünya standartları bizim için küçük bir hedef. Büyük hedef dünya standartlarının üzerinde olabilmek. Bu nedenle hedefimiz büyük olduğu için gençlere bir örnek anlatmak istiyorum. 1960’larda Amerikan Başkanı Kennedy NASA’yı ziyaret ediyor. Orada bir temizlik işçisi görüyor. Elinde süpürge, ona takılıyor, ‘Ne yapıyorsun?’ diyor. Temizlik işçisinin vizyonuna bakar mısınız, ‘Ben uzaya gönderilen araçların yetiştirilmesine yardım ediyorum’ diyor. Vizyon. Mimar Sinan, Süleymaniye’yi yaparken 1-2 işçiyi ziyaret ediyor. Onlara ne yaptıklarını soruyor. Biri ‘Ben yevmiye bu kadar çalışıyorum’ diyor. Diğeri ‘Ben dünyanın en büyük mabedini yapıyorum’ diyor. İkisi de aynı işi yapıyor fakat vizyon çok önemli.” diye konuştu.

Vizyon sahibi olmanın önemini vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Genç arkadaşlarımız vizyonunuz sizden büyük olsun. Vizyonunuz Türkiye’den de büyük olsun. Vizyonunuz evrenin üstünde olsun. Böyle olursa ancak hayatta doğru kararlar verirsiniz, doğru şekilde ilerlersiniz. Bizim bu nedenle de en çok önem verdiğimiz konulardan biri de pozitif psikoloji derslerinde öğretmeye çalıştığımız… Yale Üniversitesi de bu dersi verirken iyilik bilimi diye halka açtı. 2021'nin Mart ayında konuyu iyilik bilimi olarak halka açtı ve kısa sürede 3,5 milyon kişi kayıt yaptırdığı için New York Times haber yaptı. Neden? Çünkü insanlar iyilik bilimine ihtiyaç hissediyor. Dünyanın gidişi bu yönde. Bizim Anadolu kültürünün ürettiği bilgiler bunlar. Doğu kültürü bu. Sosyal sermayemiz bizim. Sosyal sermayemizi zenginleştirmemiz gerekir. Finansal sermayeye fazla odaklanan kapitalist sistem şu anda duvara çarptı artık sosyal sermeyenin üzerinde duruyor, daha çok psikolojik sermayenin üzerinde duruyor.” diye konuştu.

İnsanın psikolojik varlık olduğunun anlaşıldığını kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “2000'li yıllarda bütün iktisatçılar homo ekonomik istiyordu. 2002 yılında Nobel Ekonomi Ödülünü iktisatçı bir psikolog olan Daniel Kahneman aldı. Onun tezi de satın alma davranışında psikolojik etkenlerdi. Artık ondan sonra insanın homo ekonomikus değil, homo psikolojikus olduğu anlaşıldı. İnsan psikolojik varlık. Yatırım yaparken para için yapmıyor sevdiği şeylere yapıyor, takdir için, güven için yapıyor. Bu nedenle kendimizi bu alanda geliştirmemiz gerekiyor. Sözü fazla uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Genç arkadaşlar ideallerini gerçekleştirirken ego idealleri olsun, hedefleri olsun.” dedi.

Genç mezunlara bir de uyarıda bulunan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Onlara bir konuda uyarıda bulunmak istiyorum. Emin olun sosyal medya çok tehlikeli ve belalı bir alan. Bir hata yaparsınız yakınlarınız unutur ama sosyal medya unutmaz. Bir hata yaparsınız sevdikleriniz affeder ama sosyal medya affetmez. Onun için sosyal medyayı ben kötü yola düşen birine benzetiyorum kimin ne taraftan çekeceği belli olmuyor. Tecrübeyle sabittir. Herkese başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, mezun öğrenciyle sohbet etti

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet bölümünden mezun olan Gamze Önder ile Prof. Dr. Nevzat Tarhan bir süre sohbet etti. Prof. Dr. Tarhan, tekerlekli sandalyede törene katılarak diplomasını alan Gamze Önder’in yanına giderek tebrik etti ve başarılar diledi.

Dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye takdimleri yapıldı

Törende dereceye giren öğrencilere de plaket ve hediye takdimi oldu. Lisans düzeyinde ilk üç dereceye giren mezunlar Huriye Sude Ceşen, Rabia Duman, Sıla Kulaç, Seba Alturkmanı, Mohammad Al-Hammadi’ye Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka, Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Furkan Tarhan ve Tarhan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Tarhan tarafından plaketleri verildi.

Ön lisansta dereceye giren Sinemiz Kaçar, Ülkü Dilli ve Ebru Güneş Rektör Yardımcısı, Mezuniyet Organizasyonu Koordinatörü Prof. Dr. Sevil Atasoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Koçak ve Rektör Danışmanı, İstanbul 22,23,24. Dönem Milletvekili Halide İncekara’dan plaket ve hediyelerini aldı.

Kızına diplomasını takdim etti

Mezuniyet töreninde mutlu anlar yaşandı. Üsküdar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Hasan Çiçek, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından mezun olan kızı Cansu Çiçek’e diplomasını verdi.

Dr. Osman Coşkun kızının mezuniyet sevincine ortak oldu

T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurul Üyesi Dr. Osman Coşkun da kızının diploma sevincine ortak oldu. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olan Neva Coşkun diplomasını babası Dr. Osman Coşkun’dan aldı.

Başarılı spor takımlarına plaket verildi

Törende branşlarında önemli başarılara imza atan Üsküdar Üniversitesi’nin spor takımlarına da plaket takdimleri yapıldı. Üniversitenin futbol, futsal, kadın ve erkek basketbol, kadın voleybol ve korfbol takımlarına Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka, Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Furkan Tarhan ve Tarhan Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Fırat Tarhan tarafından plaket takdimleri yapıldı.

Mezunların sahneye çağrılarak diplomalarını aldığı törende bazı mezunlar, bebekleri ve çocuklarıyla diplomalarını aldı.

Mezuniyet andı okuyup kep attılar

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, mezunlara mezuniyet andını okuttu. Mezunlar daha sonra kep attı. Heyecanlı ve coşkulu anların yaşandığı mezuniyet töreni DJ performansı ile sona erdi. Mezuniyet töreni ÜÜ TV ve Üsküdar Üniversitesi Youtube hesabından canlı olarak yayınlandı.

