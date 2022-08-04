Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nde Melihat Gülses Rüzgarı

Konsere Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu katılım sağladı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konser öncesi sahneye çıkarak vatandaşları selamladı.

Konsere katılım sağlayan ve memnun olduğunu belirten Esra Bıçkıcı, “Konseri çok beğendik. Melihat Gülses aramıza geldi en başından beri ilgisi ile alakasıyla sohbet havasıyla beraber çok güzel bir gün geçirdik. Çok güzel bir geceydi yaptıkları etkinlik için Üsküdar Belediyesine çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Ünlü sanatçı Melihat Gülses, “Muhteşem bir geceydi. Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen’in bu organizasyon da büyük bir payı var. Bu gemide bu halka hizmette hakikaten çok öncü bir başkan. Çok güzel bir akşamdı” şeklinde konuştu.