banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.724,39
ALTIN
1.031,36
DOLAR
17,96
STERLİN
21,79
EURO
18,38
Balıklı Rum Hastanesi'nde Büyük Yangın
Son Dakika
Balıklı Rum Hastanesi'nde Büyük Yangın
İmamoğlu: O 1000 Gün, Bir Avuç İnsanın Kayıp Dönemidir
İmamoğlu: O 1000 Gün, Bir...
Güneşlenme Hakkında Doğru Bilinen5 Yanlış!
Güneşlenme Hakkında Doğru Bilinen5 Yanlış!
‘Durdurulan Metrolar’ Yeni İhaleye Çıkıp Yolumuza Devam Edeceğiz
‘Durdurulan Metrolar’ Yeni İhaleye Çıkıp...

Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nde Melihat Gülses Rüzgarı

Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği konserde Türk sanat müziğinin sevilen ismi Melihat Gülses sahne aldı. Ünlü sanatçı Üsküdar Belediyesine ait Valide Sultan gemisinde boğaz manzarası eşliğinde hayranlarına konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, hayranlarını coşturdu. Vatandaşlar konsere yoğun ilgi gösterdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ağustos 2022 Perşembe 11:59
Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nde Melihat Gülses Rüzgarı
banner171

Konsere Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu katılım sağladı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konser öncesi sahneye çıkarak vatandaşları selamladı.

Konsere katılım sağlayan ve memnun olduğunu belirten Esra Bıçkıcı, “Konseri çok beğendik. Melihat Gülses aramıza geldi en başından beri ilgisi ile alakasıyla sohbet havasıyla beraber çok güzel bir gün geçirdik. Çok güzel bir geceydi yaptıkları etkinlik için Üsküdar Belediyesine çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Ünlü sanatçı Melihat Gülses, “Muhteşem bir geceydi. Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen’in bu organizasyon da büyük bir payı var. Bu gemide bu halka hizmette hakikaten çok öncü bir başkan. Çok güzel bir akşamdı” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üsküdar Atatürk Anıtı Hak Ettiği Değeri Görecek
Üsküdar Atatürk Anıtı Hak Ettiği Değeri Görecek
Eki̇n Uzunlar Üsküdar’da Karadeni̇z Rüzgârı Esti̇rdi̇
Eki̇n Uzunlar Üsküdar’da Karadeni̇z Rüzgârı Esti̇rdi̇
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ, 11. ULUSLARARASI ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU İLE İSTANBULLULARA ÜSKÜDAR’IN TARİHİNE UZANAN, KÜLTÜR VE SANAT DOLU 3 GÜN YAŞATACAK
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ, 11. ULUSLARARASI ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU İLE İSTANBULLULARA ÜSKÜDAR’IN TARİHİNE UZANAN, KÜLTÜR VE SANAT DOLU 3 GÜN YAŞATACAK
Pandeminin Kahramanlarına, Üsküdar Valide Sultan Gemisinde Anlamlı Jest
Pandeminin Kahramanlarına, Üsküdar Valide Sultan Gemisinde Anlamlı Jest
15 Temmuz Şehidi Mete Sertbaş'ın İsmi Üsküdar'da Parka Verildi
15 Temmuz Şehidi Mete Sertbaş'ın İsmi Üsküdar'da Parka Verildi

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169