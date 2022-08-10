Üsküdar Harem'de 100 Bin Kişilik Konser Coşkusu

Önce Kolpa Sahne Aldı Müzik ziyafetinin gerçekleştiği Harem Meydanına binlerce genç akın etti. Harem meydanı ve çevresi başta Üsküdar olmak üzere İstanbul’un dört bir yanından gelen gençlerle doldu. Sahneye ilk olarak Kolpa grubu çıktı. Kolpa, “Böyle Ayrılık Olmaz”, “Yatağın Soğuk Tarafı”, “Beni Aşka İnandır”, “Nasıl Öğrendin Unutmayı”, “Kafam Senden Bile Güzel” gibi en güzel şarkılarını Harem meydanına akan gençlerle birlikte seslendirdi.

100 Bin Genç Sefo Şarkılarını Söyledi

Kolpa’ın ardından sahneyi ünlü rap şarkıcı Sefo devraldığında konser alanında gençlerin coşkusu adeta zirve yaptı. Harem meydanı ve çevresinde toplanan 100 binden fazla genç ünlü sanatçının şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Sefo dillerden düşmeyen “Affettim”, “Tutsak”, “İsabelle”, “Geri Gel”, “Bilmem mi”, “Tozduman”, “İhtiyacım Yok”, “Rest” ve “Yarım Kalır” gibi şarkılarını gençlerin isteği üzerine defalarca söyledi.

Türkmen: “ Gençler Ülkemizin Geleceği”

Konser arasında sahneye çıkan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen gençleri ve sanatçıları selamladı. Sahnede açıklamalarda bulunan Başkan Hilmi Türkmen gençlere “Bütün gençler şuan burada olmak istiyor. Ama bitmedi bu iki gün daha buradayız. Çünkü gençleri çok seviyoruz. Birlikte eğlenemeyenler birlikte iyi zaman geçirmeyenler birlikte bir gelecek kuramaz. Ben bu akşam burada hep birlikte eğlenen gençler görüyorum. Biz gençlerle iyi zaman geçirmenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Öyle de yapıyoruz. Yani bu demek oluyor ki bu konserlerin, bu festivallerin devamı gelecek. İyi ki gençler var! Gençler için de iyi ki Üsküdar var! Siz geleceksiniz. Sizler bizim ülkemizin geleceğisiniz” dedi.

Konsere Katılanlar Memnun Kaldı

Konsere katılan ve memnun kaldığını dile getiren Eymen Akbulut, “Konser gayet güzeldi. Her şey harikaydı. Şarkılara hep beraber eşlik ettik. Buradan başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Umarım bu tür konserler daha çok artar” dedi. Konsere katılan binlerce gençten biri olan ve eğlendiğini belirten Ahmet Furkan, “Güzel bir konserdi. Biz çok eğlendik. Sesim kısıldı şarkı söylemekten. İki sanatçıda çok iyiydi. Konseri yapanlara teşekkür ediyorum. Yarın da buradayım inşallah” şeklinde konuştu.