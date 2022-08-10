banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.801,50
ALTIN
1.033,64
DOLAR
17,96
STERLİN
21,74
EURO
18,40
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak Oldu
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak...
Hz. Hüseyin ve 72 Yakını 14 Asır Sonra Zeytinburnu’nda Anıldı (VİDEOLU)
Son Dakika
Kerbela'nın Acısı ve Hüznü 1383...
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata Yemek Yiyebilecek
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata...
Ardahan'a İBB'nin Katkıları İle Yeni Otogar Yapıldı
Ardahan'a İBB'nin Katkıları İle Yeni...

Üsküdar Harem'de 100 Bin Kişilik Konser Coşkusu

İmzasını taşıyan projelerle Türkiye’de örnekle gösterilen Üsküdar Belediyesi, gençleri müzik ve dansın eşlik ettiği bir festivalde buluşturdu. Üsküdar’ı bilim, sanat ve kültür merkezi haline dönüştüren Üsküdar Belediyesi, Harem Meydanı’nda düzenlediği Üsküdar Gençlik Festivali’nde aynı zamanda Türkiye’nin en genç festivaline de imza attı. Konser, Üsküdar Fest 2022 adıyla birçok ünlü şarkıcıya ev sahipliği yapıyor. Üsküdar Harem Meydanı’nda düzenlenen konserin ilk günü ünlü müzik grubu Kolpa ve Şarkıcı Sefo sahnede en sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarını adeta coşturdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:54
Üsküdar Harem'de 100 Bin Kişilik Konser Coşkusu
banner171

Önce Kolpa Sahne Aldı Müzik ziyafetinin gerçekleştiği Harem Meydanına binlerce genç akın etti. Harem meydanı ve çevresi başta Üsküdar olmak üzere İstanbul’un dört bir yanından gelen gençlerle doldu. Sahneye ilk olarak Kolpa grubu çıktı. Kolpa, “Böyle Ayrılık Olmaz”, “Yatağın Soğuk Tarafı”, “Beni Aşka İnandır”, “Nasıl Öğrendin Unutmayı”, “Kafam Senden Bile Güzel” gibi en güzel şarkılarını Harem meydanına akan gençlerle birlikte seslendirdi.

100 Bin Genç Sefo Şarkılarını Söyledi

Kolpa’ın ardından sahneyi ünlü rap şarkıcı Sefo devraldığında konser alanında gençlerin coşkusu adeta zirve yaptı. Harem meydanı ve çevresinde toplanan 100 binden fazla genç ünlü sanatçının şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Sefo dillerden düşmeyen “Affettim”, “Tutsak”, “İsabelle”, “Geri Gel”, “Bilmem mi”, “Tozduman”, “İhtiyacım Yok”, “Rest” ve “Yarım Kalır” gibi şarkılarını gençlerin isteği üzerine defalarca söyledi.

Türkmen: “ Gençler Ülkemizin Geleceği”

Konser arasında sahneye çıkan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen gençleri ve sanatçıları selamladı. Sahnede açıklamalarda bulunan Başkan Hilmi Türkmen gençlere “Bütün gençler şuan burada olmak istiyor. Ama bitmedi bu iki gün daha buradayız. Çünkü gençleri çok seviyoruz. Birlikte eğlenemeyenler birlikte iyi zaman geçirmeyenler birlikte bir gelecek kuramaz. Ben bu akşam burada hep birlikte eğlenen gençler görüyorum. Biz gençlerle iyi zaman geçirmenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Öyle de yapıyoruz. Yani bu demek oluyor ki bu konserlerin, bu festivallerin devamı gelecek. İyi ki gençler var! Gençler için de iyi ki Üsküdar var! Siz geleceksiniz. Sizler bizim ülkemizin geleceğisiniz” dedi.

Konsere Katılanlar Memnun Kaldı

Konsere katılan ve memnun kaldığını dile getiren Eymen Akbulut, “Konser gayet güzeldi. Her şey harikaydı. Şarkılara hep beraber eşlik ettik. Buradan başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Umarım bu tür konserler daha çok artar” dedi. Konsere katılan binlerce gençten biri olan ve eğlendiğini belirten Ahmet Furkan, “Güzel bir konserdi. Biz çok eğlendik. Sesim kısıldı şarkı söylemekten. İki sanatçıda çok iyiydi. Konseri yapanlara teşekkür ediyorum. Yarın da buradayım inşallah” şeklinde konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üsküdar'da Binlerce Kişiye Aşure İkram Edildi
Üsküdar'da Binlerce Kişiye Aşure İkram Edildi
Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nde Melihat Gülses Rüzgarı
Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nde Melihat Gülses Rüzgarı
Üsküdar Atatürk Anıtı Hak Ettiği Değeri Görecek
Üsküdar Atatürk Anıtı Hak Ettiği Değeri Görecek
Eki̇n Uzunlar Üsküdar’da Karadeni̇z Rüzgârı Esti̇rdi̇
Eki̇n Uzunlar Üsküdar’da Karadeni̇z Rüzgârı Esti̇rdi̇
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ, 11. ULUSLARARASI ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU İLE İSTANBULLULARA ÜSKÜDAR’IN TARİHİNE UZANAN, KÜLTÜR VE SANAT DOLU 3 GÜN YAŞATACAK
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ, 11. ULUSLARARASI ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU İLE İSTANBULLULARA ÜSKÜDAR’IN TARİHİNE UZANAN, KÜLTÜR VE SANAT DOLU 3 GÜN YAŞATACAK

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169