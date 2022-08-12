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''Üsküdar FEST 22'' 3 Günde 300 Bin Katılımla Rekor Kırdı

İmzasını taşıyan projelerle Türkiye’de örnekle gösterilen Üsküdar Belediyesi, gençleri müzik ve dansın eşlik ettiği muhteşem bir festivalde buluşturdu. Üsküdar’ı bilim, sanat ve kültür merkezi haline dönüştüren Üsküdar Belediyesi, Harem Meydanı’nda düzenlediği 3 günlük Üsküdar Gençlik Festivali’nde aynı zamanda Türkiye’nin en genç festivaline de imza attı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2022 Cuma 12:17
''Üsküdar FEST 22'' 3 Günde 300 Bin Katılımla Rekor Kırdı
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İlk gün gerçekleşen ve 100 bin kişinin üzerinde insanın izlediği Kolpa ve Sefo konserleriyle muhteşem bir açılış yapan “Üsküdar Fest 22” ikinci gününde de İkilem ve Pinhani konserleriyle sadece Üsküdar değil İstanbul’un dört bir yanından gelen gençleri coşturdu. Üsküdar Harem meydanında akşam 19.30’da başlayıp neredense gece 12’ye kadar devam eden kon serlerin üçüncü ve son gününde ise ünlü sanatçılar Derya Uluğ ile Ceza sahne aldı.

  1. gençlerin sevgilisi haline gelen ünlü sanatçı Derya Uluğ birbirinden özel şarkılarını Harem meydanında toplanan on binler için söyledi. Derya Uluğ, “Hadi Çal”, “Canavar”, “Okyanus”, “Ah Zaman”, “Bizim Çocuklar”, “^Canım Dediklerim”, “Perişanım Şimdi” ve “Nabız 180” gibi en çok bilinen şarkılarını gençlerle birlikte seslendirdi. Harem meydanına İstanbul’un dört bir yanından gelen gençler şarkılara danslarıyla da eşlik ettiler.

Üsküdar Fest 22’nin final konserini ise Ceza yaptı. Grubun solisti Bilgin Özçalkan sahneye çıktığında Harem meydanında adeta yer yerinden oynadı. Yüz bine yakın genç Ceza’nın şarkılarını hep bir ağızdan eşlik etti. Ceza konserde, “Yerli Plaka”, “rüzgar”, “Suspus”, “Fark Var”, “Med Cezir”, “Gelsin Hayat Bildiği Gibi”, “Türk Marşı”, “Kim Bilir”, “Feyz Al”, “Ben Ağlamazken” adlı hafızalara kazınan şarkılarını tek tek seslendirdi. Harem meydanındaki gençler Ceza’nın şarkıları ve sahne performansı ile adeta kendilerinden geçtiler.

Konser sırasında gençleri selamlamak üzere bir ara sahneye çıkan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Harem meydanında üç gün boyunca muhteşem bir festival yaşandığını söyledi. Gençlerin ülkemizin geleceği olduğunu belirten Hilmi Türkmen, “Sizleri çok seviyoruz, iyi ki varsınız gençler. Üsküdar Harem sayısız insanın İstanbul’a ilk ayak bastığı ya da buradan hüzünle ayrıldığı bir semt. Gençler sizler de sevginizle, güzelliğinizle, heyecanınızla burada üç gündür tarih yazdınız. Sadece Üsküdar değil, İstanbul’un dört bir yanından gelen binlerce genci mutlu etmek, bizleri de sevindirdi. Gençler unutmayın, birlikte eğlenemeyenler, birlikte iyi zaman geçirmeyenler birlikte bir gelecek te kuramazlar. Biz gençlerle iyi zaman geçirmenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Öyle de yapıyoruz. Bir ağabeyiniz olarak bu sevginizin bu enerjinizin bu heyecanınızın hiç eksilmemesini artarak devam etmesini diliyorum. İyi ki varsınız sevgili gençler. “ dedi. 9 Ağustos Salı günü başlayan Üsküdar Fest 22’de sahne alan 6 sanatçı ve grubun konserlerine Başta Üsküdar olmak üzere İstanbul’un dört bir yanından 3 günde yaklaşık 300 bin genç katıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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