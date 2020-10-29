Üsküdar'da Cumhuriyet Bayramı Çoşkusu

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97’nci yıldönümünde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Üsküdar'da da coşkuyla kutlanıyor. Pandemi koşullarında gerçekleştirilen Resmi törenlerin ardından Üsküdar Meydan’ında bisiklet turu etkinliği vardı.

ÜSBİP(Üsküdar Bisiklet Peloton Spor Kulübü) üyeleri sabah saatlerinde yağmura rağmen bir araya gelerek Üsküdar Meydanında toplandı. 50 kadar bisikletli Üsküdar Belediyesi tarafından yaptırılan sahil bisiklet yolunda Cumhuriyet Bayramı turu için hazırlandı. Türk bayrakları ve flamalar bisikletlere asıldı.

Üsküdar Nevmekan Sahil önünden başlayarak Hareme kadar bisikletleriyle bayram turu atacak gruba Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı. Eşofmanlarını giyen Tükmen, arkasında Türk Bayrağı asılı bisikletiyle ÜSBİP(Üsküdar Bisiklet Peloton Spor Kulübü) üyelerinin önünde yer aldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ‘’Cumhuriyetimizin 97. Kuruluş yıldönümünde böyle güzel ve farklı bir etkinlik yapalım dedik. Üsküdar Bisiklet Peloton Spor Kulübü’ndeki arkadaşlarımız çok güzel işler yapıyorlar, birincilikler, dereceler kazanıyorlar. Pandemi koşullarında biliyorsunuz kabalık programlar yapamıyoruz. Ama bir taraftan da hayat devam ediyor. Sporumuzu da ihmal etmememiz gerekiyor. Böyle anlamlı ve güzel bir günde Üsküdarlı bisiklet sever arkadaşlarımızla birlikte ben de pedal çevirmek istedim. Şimdi Hareme kadar gideceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız herkese kutlu olsun.’’

Nevmekan Sahil önünden başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu, sahildeki bisiklet yolu üzerinden Harem Otogarı’na kadar devam etti. Grup daha sonra hep birlikte Üsküdar Meydana geri döndü.