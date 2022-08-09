Üsküdar'da Binlerce Kişiye Aşure İkram Edildi

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “ Bugün 10 Muharrem, aşure günü dolayısıyla Üsküdar meydanında hemşehrilerimize aşure dağıtıyoruz. Bu aşureler şehitlerimizin ruhu için, Kerbela şehitlerimizin ruhu için, Hz. Hüseyin'in ruhu için, Ehli Beyt'in ruhunu anmak için güzel bir program. Biz millet olarak Sünnisiyle, Alevisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle aynen bu aşurenin malzemeleri gibi birbirimize renk, tat, güzel bir armoni, güzel bir lezzet ortaya çıkacak zenginliğimiz var aslında. Bunun en güzel örneği de aşuredir. Bu güzel aşureleri hemşehrilerimiz afiyetle yesinler” dedi.

Milletvekili Mihrimah Belma Satır ise, “Üsküdar meydanında gelenekselleşen bir hareketi tekrardan yapıyoruz. Üsküdar Belediye Başkanımızın organizasyonuyla aşure ikramımız var Üsküdarlı hemşehrilerimize. Kerbela'nın anlamını hiçbir zaman unutmuyoruz, rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut da, “Üsküdar meydanında bu güzel etkinlikle beraberiz. Belediye başkanımız ve Üsküdar Belediyesinin organize ettiği aşure dağıtımı, birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin örneği. Güzel bir etkinlik, devam ediyoruz, memnunuz” dedi.