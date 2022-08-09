banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.785,16
ALTIN
1.034,10
DOLAR
17,92
STERLİN
21,70
EURO
18,34
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak Oldu
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak...
Hz. Hüseyin ve 72 Yakını 14 Asır Sonra Zeytinburnu’nda Anıldı (VİDEOLU)
Son Dakika
Kerbela'nın Acısı ve Hüznü 1383...
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata Yemek Yiyebilecek
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata...
Ardahan'a İBB'nin Katkıları İle Yeni Otogar Yapıldı
Ardahan'a İBB'nin Katkıları İle Yeni...

Üsküdar'da Binlerce Kişiye Aşure İkram Edildi

Üsküdar'da Mihrimah Sultan Camii önünde muharrem ayı dolayısıyla dev kazanlarda kaynatılan aşureler binlerce vatandaşa ikram edildi. Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mihrimah Belma Satır ve Müşerref Pervin Tuba Durgut önlüklerini giyerek vatandaşlara aşure dağıttı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ağustos 2022 Salı 16:43
Üsküdar'da Binlerce Kişiye Aşure İkram Edildi
banner171

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “ Bugün 10 Muharrem, aşure günü dolayısıyla Üsküdar meydanında hemşehrilerimize aşure dağıtıyoruz. Bu aşureler şehitlerimizin ruhu için, Kerbela şehitlerimizin ruhu için, Hz. Hüseyin'in ruhu için, Ehli Beyt'in ruhunu anmak için güzel bir program. Biz millet olarak Sünnisiyle, Alevisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle aynen bu aşurenin malzemeleri gibi birbirimize renk, tat, güzel bir armoni, güzel bir lezzet ortaya çıkacak zenginliğimiz var aslında. Bunun en güzel örneği de aşuredir. Bu güzel aşureleri hemşehrilerimiz afiyetle yesinler” dedi.

Milletvekili Mihrimah Belma Satır ise, “Üsküdar meydanında gelenekselleşen bir hareketi tekrardan yapıyoruz. Üsküdar Belediye Başkanımızın organizasyonuyla aşure ikramımız var Üsküdarlı hemşehrilerimize. Kerbela'nın anlamını hiçbir zaman unutmuyoruz, rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut da, “Üsküdar meydanında bu güzel etkinlikle beraberiz. Belediye başkanımız ve Üsküdar Belediyesinin organize ettiği aşure dağıtımı, birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin örneği. Güzel bir etkinlik, devam ediyoruz, memnunuz” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nde Melihat Gülses Rüzgarı
Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nde Melihat Gülses Rüzgarı
Üsküdar Atatürk Anıtı Hak Ettiği Değeri Görecek
Üsküdar Atatürk Anıtı Hak Ettiği Değeri Görecek
Eki̇n Uzunlar Üsküdar’da Karadeni̇z Rüzgârı Esti̇rdi̇
Eki̇n Uzunlar Üsküdar’da Karadeni̇z Rüzgârı Esti̇rdi̇
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ, 11. ULUSLARARASI ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU İLE İSTANBULLULARA ÜSKÜDAR’IN TARİHİNE UZANAN, KÜLTÜR VE SANAT DOLU 3 GÜN YAŞATACAK
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ, 11. ULUSLARARASI ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU İLE İSTANBULLULARA ÜSKÜDAR’IN TARİHİNE UZANAN, KÜLTÜR VE SANAT DOLU 3 GÜN YAŞATACAK
Pandeminin Kahramanlarına, Üsküdar Valide Sultan Gemisinde Anlamlı Jest
Pandeminin Kahramanlarına, Üsküdar Valide Sultan Gemisinde Anlamlı Jest

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169